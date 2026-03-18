«Биржа ЦТС» и «Униблок» объединяют усилия для развития инфраструктуры партнерских финансов и цифровых инструментов

«Биржа ЦТС» и ИТ-корпорация «Униблок» (оператор инвестиционных платформ) подписали соглашение о сотрудничестве.

Компании планируют совместно развивать новые финансовые и инвестиционные инструменты, включая решения в сфере партнерского (исламского) финансирования. Речь идет о создании и выводе на рынок новых для РФ продуктов, которые объединяют возможности биржевой торговли и партнерского финансирования.

В рамках сотрудничества стороны будут работать над запуском новых инструментов, развитием технологических решений и привлечением участников и инвесторов на рынок. Также планируется создание новых сегментов торгов и развитие инфраструктуры для работы с планируемыми продуктами.

Соглашение рассчитано на долгосрочное партнерство и дальнейшее развитие совместных проектов.

Генеральный директор «Биржи ЦТС» Никита Захаров отметил: «Для нас это важный шаг. Вместе с технологическим партнером мы сможем быстрее запускать новые финансовые инструменты и развивать направление партнерского финансирования. Это позволит предложить рынку современные и понятные решения для инвесторов и бизнеса».