Softlist и «Инферит» объединят усилия для развития технологической независимости российских компаний

ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и поставщик ИБ-решений Softlist объявили о заключении партнерского соглашения, направленного на развитие технологической независимости российских компаний.

Softlist — системный интегратор, работающий на ИТ-рынке с 2008 г. Компания занимается поставками программного обеспечения, сетевого и серверного оборудования, разработкой решений в сфере информационной безопасности и проектированием инфраструктуры.

Также Softlist предлагает комплексные решения и услуги для цифровизации бизнеса, охватывающие полный жизненный цикл корпоративных информационных систем. Для обеспечения непрерывности процессов и безопасности бизнеса компания выполняет работы по системной интеграции, миграции и консолидации инфраструктуры, а также проводит испытания для выявления уязвимостей.

Сотрудничество с «Инферит» позволит Softlist усилить направление аудита и контроля ИТ-инфраструктуры. Теперь в портфеле интегратора — система инвентаризации, учета и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен». Она агрегирует данные из разных источников, нормализует, идентифицирует, обогащает и типизирует их для создания единого источника достоверных данных об ИТ активах организации.

Решение представлено в экосистеме продуктов «Инферит» для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности. Помимо этого, вендор производит компьютерное оборудование, инструменты ИБ, развивает платформы для биллинга и учета расходов в облачной среде.

«Партнерство с “Инферит” — важный шаг для развития нашего портфеля решений в области управления ИТ-инфраструктурой и информационной безопасности. Мы видим растущий спрос со стороны российских компаний на инструменты, которые позволяют не только автоматизировать учет ИТ-активов, но и выстраивать прозрачную и управляемую ИТ-среду. Решение “Инферит ИТМен” органично дополняет наши компетенции в области аудита и модернизации инфраструктуры и поможет заказчикам повысить эффективность управления ИТ-ресурсами, снизить операционные риски и обеспечить соответствие требованиям регуляторов», — сказал Юрий Коргуев, генеральный директор Softlist.

«Softlist обладает большим опытом аудита и построения ИТ-инфраструктур, что делает его сильным партнером для продвижения “Инферит ИТМен”. Мы уверены, что совместная работа позволит заказчикам Softlist не только автоматизировать учет активов, но и выстроить прозрачную систему контроля ИТ-среды, опираясь на наше решение», — отметил Максим Белый, руководитель партнерской сети программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).