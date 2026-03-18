В Москве прошёл INFOSTART TEAM EVENT 2026: практики HighLoad, кибербезопасности и прикладного ИИ для команд 1С

Весенняя конференция INFOSTART TEAM EVENT 2026 завершилась 14 марта в Москве, на площадке Конгресс-центра ЦМТ. Конференция прошла в трёхдневном формате и собрала 1381 участника. Программа шла в режиме 6 параллельных потоков, чтобы участники могли собрать собственный маршрут – от инженерных практик до управления командами и изменениями.

В центре повестки – прикладные задачи развития и сопровождения корпоративных 1С-ландшафтов: инструменты разработки и оптимизация кода, ИТ-анализ и управление требованиями, проектирование, эксплуатация HighLoad и отказоустойчивость, кибербезопасность и защита данных, управление проектами и командами (в том числе практики Agile/Scrum), HR-процессы и управленческие soft skills.

Отдельный акцент программы – прикладное использование ИИ в разработке и проектах: от практик внедрения до вопросов безопасности и устойчивого применения в корпоративной среде. Всего в рамках конференции состоялись 127 докладов, 8 круглых столов и 7 мастер-классов. Дополняли программу кейсы крупных компаний и формат «Открытого микрофона» для дебютных выступлений участников.

Для удобной навигации по насыщенному расписанию на площадке работал инфобот: через него участники открывали программу, «избранное», список текущих выступлений, карту залов и справочную информацию по конференции.

Отдельный фокус INFOSTART TEAM EVENT 2026 – профессиональное общение. Помимо дискуссионных форматов в программе, конференция включала расширенную вечернюю часть. 12 марта прошла традиционная INFOSTART PARTY в концертном зале «Атмосфера» – в юбилейной концепции к 20-летию Инфостарта, а 13 марта состоялся VIP-ужин в Soho Rooms: камерный формат для нетворкинга и общения, программа от ведущего, турнир по спортивному покеру и живая джазовая музыка.

Финальным событием конференции стала церемония INFOSTART AWARDS 2025 – независимой премии сообщества Инфостарт. Награждение лауреатов прошло 14 марта в Амфитеатре Центра международной торговли.

INFOSTART TEAM EVENT 2026 также стало важной вехой для компании: это 20-е крупное мероприятие Инфостарта за 20-летнюю историю.

Ближайшие мероприятия 2026 года: INFOSTART FRIENDS REGATA (16–23 мая, Турция), INFOSTART CIO CAMP (15 августа, Санкт-Петербург), INFOSTART TECH EVENT (8–10 октября, Санкт-Петербург), INFOSTART A&PM EVENT (12–14 ноября, Санкт-Петербург).

Справка

INFOSTART TEAM EVENT – конференция для команд, развивающих корпоративные решения на платформе 1С: разработчиков, архитекторов, аналитиков, руководителей проектов и ИТ-подразделений, специалистов по эксплуатации и информационной безопасности, а также HR и техлидеров.