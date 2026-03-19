55% офисных работников признались, что работают спустя рукава: кто на самом деле практикует «тихий уход»

Каждый второй офисный сотрудник в России хотя бы иногда работает строго по контракту и не вкладывается в дело сверх необходимого. В последние годы это явление называют «тихим уходом». Речь не про увольнение: человек продолжает ходить на работу, но перестает выкладываться, брать лишние задачи и задерживаться допоздна. Исследование бизнес-центра «Рублево Бизнес Парк», опросившего более 1650 офисных специалистов, показало, кто в России чаще других выбирает такую модель поведения. Главный сюрприз: вопреки стереотипам, «тихо уходят» вовсе не зумеры, а опытные работники старше 35 лет.

Оказалось, что 70% практикующих работу строго по договору — люди в возрасте 35+. Еще 27% — сотрудники от 25 до 35 лет. И лишь 2% приходятся на молодежь младше 25 лет. Поколенческий разлом проходит не там, где мы привыкли его искать: зумеры только входят в рынок и пока горят идеей проявить себя, а вот умудренные опытом специалисты, уже прошедшие через многолетнюю карьерную гонку, чаще других приходят к выводу, что работа не должна стоить выгорания.

В цифрах картина выглядит так: больше половины респондентов признались, что хотя бы иногда работают ровно по инструкции и принципиально не берут лишней нагрузки. Из них почти 20% делают это осознанно и уже больше года, еще 17% перешли на эту стратегию в последние месяцы, столько же — уходят в такой режим периодами, лишь когда накатывает усталость или кажется, что старания не ценят. 8% хотели бы так работать, но боятся реакции начальства. При этом большинство сотрудников пришли к этому не сразу. Среди тех, кто практикует «тихий уход» больше года, преобладают сотрудники с опытом работы в компании от трех лет и выше — те, кто успел перегореть, наблюдая, как их усилия перестают замечать или вознаграждать.

Почему люди перестают выкладываться? Исследование показывает, что главный ответ — деньги. 39% респондентов заявили: зарплата не растет, а задачи множатся, смысла стараться нет. Еще 17% просто выгорели от постоянных перегрузок, 15% — разочаровались, потому что премии получают не те, кто пашет, а «любимчики». И только 6% сказали про смену ценностей — мол, жизнь и здоровье стали важнее карьеры.

«Это системный вызов для работодателей: сотрудники не бегут от перегрузок, они бегут от обесценивания. Когда человек понимает, что его сверхусилия никак не отражаются на зарплате или карьере, он перестает их совершать», — сказал Никита Константинов, коммерческий директор бизнес-центра «Рублево Бизнес Парк». Эксперт отмечает, что несмотря на возрастающее напряжение на рынке труда, будущее — за компаниями, которые готовы выстраивать прозрачные отношения с персоналом и уважать их личные границы.

А вот готовы ли работники говорить об этом открыто с начальством — большой вопрос. Здесь общество раскололось ровно пополам: 51% считают, что работник и работодатель — равные партнеры и можно прямо сказать «нет» сверхурочной работе. А 45% предпочитают смотреть по обстановке: если руководитель лояльный, то скажут, а если строгий — лучше промолчать.

Что дальше? 40% опрошенных уверены: «тихий уход» — это наша новая реальность, компаниям придется смириться и подстраиваться. Еще треть думает, что все останется как есть — кто-то выгорает, кто-то работает допоздна. А вот 14% ждут ухудшения ситуации на рынке: придет безработица, и тогда люди снова начнут вкалывать, лишь бы удержать место. Остальные делают ставку на роботов — по их мнению, автоматизация и ИИ избавят бизнес от человеческих капризов. В любом случае, как подчеркивает Никита Константинов, «работодателям придется искать новые способы удерживать талантливых сотрудников. Простые административные решения больше не работают. Люди хотят, чтобы их труд ценили по достоинству, а офисная среда должна помогать решать задачи эффективно, а не задерживать людей допоздна».