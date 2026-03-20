Спрос на подработку вырос на 42%: «Авито Работа» представила тренды рынка труда

По данным «Авито Работы», зимой 2025–2026 гг. число активных вакансий продолжило расти сразу в нескольких сегментах. Наиболее заметную динамику показали тяжелое машиностроение, где количество вакансий увеличилось на 166% год к году, управление транспортной инфраструктурой (+148%) и организация мероприятий (+128%). В целом по России средняя предлагаемая заработная плата зимой выросла на 12% и составила 74 318 руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Одновременно усилилась и активность соискателей. По итогам зимы количество резюме на платформе выросло на 63% год к году, а средние зарплатные ожидания кандидатов достигли 70 874 руб. в месяц, что на 29% выше прошлогоднего уровня. Наиболее заметную динамику новых резюме показали повара (+115%), маляры (+112%), прорабы (+111%), сушисты (+104%) и автослесари (+102%).

Отдельное внимание на конференции уделили росту популярности гибкой занятости. По данным сервиса временной занятости «Авито Подработка», зимой 2025–2026 гг. бизнес на 42% чаще предлагал частичную занятость с посменной оплатой, чем годом ранее. Интерес исполнителей к такому формату также вырос: количество откликов увеличилось на 44%. Среднее предлагаемое вознаграждение в сегменте составило 5 631 руб за смену. Наиболее активно компании искали временных исполнителей среди клинеров и помощников по хозяйству (+126%), работников розничной торговли (+99%) и сотрудников маркетинга и PR (+61%).

Еще один заметный тренд — расширение границ найма. Работодатели стали чаще публиковать вакансии, доступные в том числе для пенсионеров и студентов. Для соискателей старшего возраста сильнее всего выросло число предложений для сотрудников склада (+142%), операторов пунктов выдачи заказов (+135%) и электромонтажников (+111%). Для студентов активнее всего рос спрос на операторов пунктов выдачи заказов (+145%), сотрудников склада (+65%) и товароведов (+40%).

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия
Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия Безопасность

Отдельный блок конференции был посвящен влиянию искусственного интеллекта на рынок труда. По данным «Авито Работы», в 2025 г. россияне чаще всего использовали ИИ для генерации текстов и идей, создания визуального контента, перевода текстов и анализа данных. При этом 19% пользователей уже применяли нейросети для анализа рынка труда, столько же — для подготовки к собеседованиям, а 16% — для улучшения резюме. Среди тех, кто использовал ИИ при поиске работы, 70% отметили, что технологии существенно упростили этот процесс.

«По данным нашего исследования, 20% работодателей используют инструменты автоматизации в найме, а еще 17% находятся на этапе выбора решений. Наиболее заметный эффект автоматизация дает в коммуникации с кандидатами — это отмечают 50% опрошенных, а также в аналитике эффективности найма и поиске кандидатов. Это говорит о том, что бизнес постепенно переходит к более технологичным и системным подходам в работе с персоналом», — сказал Антон Уваров, управляющий директор «Авито Работы».

Другие материалы рубрики

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Убыток производителя сложнейшего оборудования для микроэлектроники вырос в два раза

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP

Совладелец «Яндекса» заработал за 2025 г. более 1 триллиона

Роман Кувшинов, «ОМЗ Перспективные технологии»: Мы формируем новую физику бизнеса компаний

Минфин предложил взвинтить налог на иностранные товары с маркетплейсов

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
