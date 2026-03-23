«Индид» и Ideco формируют единый контур защиты учетных данных

Компании «Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, и Ideco, производитель решений информационной безопасности для защиты сетей и фильтрации трафика, объявили об интеграции системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) и межсетевого экрана нового поколения Ideco NGFW.

Совместное решение объединяет возможности сетевой защиты Ideco NGFW и механизмы многофакторной аутентификации, реализуемые в программном комплексе Indeed AM. Это позволяет организациям эффективнее защищать доступ к внутренним системам и сетевым сервисам в условиях роста киберугроз.

Технологическая интеграция продуктов «Индид» и Ideco позволяет выстроить единый контур управления доступом и сетевой безопасностью, усиливая защиту ИТ-инфраструктуры организаций. Такой подход особенно актуален в условиях распределенной инфраструктуры и широкого распространения удаленной работы. В частности, при подключении удаленных пользователей к корпоративным ИТ-ресурсам через Ideco NGFW система Indeed Access Manager обеспечивает дополнительную проверку личности пользователя. Это помогает предотвратить несанкционированный доступ даже в случае компрометации пароля. В качестве первого фактора аутентификации используется доменный пароль пользователя, а вторым фактором может выступать один из поддерживаемых способов подтверждения личности, включая одноразовые коды (e-mail, Telegram, SMS, TOTP), push-уведомления через мобильное приложение Indeed Key.

Indeed Access Manager — система централизованного управления доступом пользователей к корпоративным информационным ресурсам, которая обеспечивает управление аутентификацией, учетными записями пользователей и поддерживает различные методы многофакторной аутентификации.

Ideco NGFW — программный межсетевой экран нового поколения, предназначенный для защиты сетевого периметра, фильтрации интернет-трафика и предотвращения сетевых атак. Решение включает функции межсетевого экрана, системы предотвращения вторжений, контроля приложений, защищённого удалённого доступа и контент-фильтрации.

«Интеграция решений Indeed Access Manager и Ideco NGFW направлена на создание защищенной сетевой инфраструктуры, в которой функции контроля трафика дополняются механизмами аутентификации пользователей. Благодаря этому компании получают возможность централизованно управлять доступом и снижать риски киберугроз, связанных с несанкционированным использованием учетных записей. Совместное решение ориентировано на организации, которые выстраивают импортонезависимую ИТ-инфраструктуру на базе отечественных средств кибербезопасности. Стратегическая цель нашего сотрудничества — сделать использование второго фактора аутентификации и NGFW для таких заказчиков максимально простым, надежным и удобным», — сказал Игорь Тюкачев, руководитель отдела по развитию бизнеса в «Индид».

«Интеграция с Indeed Access Manager закрывает один из наиболее уязвимых векторов атак — компрометацию учетных данных при удалённом доступе. Ideco NGFW выступает точкой контроля сетевого трафика, а многофакторная аутентификация от «Индид» добавляет верификацию личности пользователя на уровне, предшествующем сетевому взаимодействию. Это архитектурно верное решение: каждый из компонентов выполняет свою задачу, а совместная работа усиливает защиту без усложнения инфраструктуры. Для заказчиков, которые строят импортонезависимый контур безопасности, наличие подтверждённой интеграции между отечественными продуктами снижает риск при выборе и ускоряет внедрение», — сказал Дмитрий Хомутов, директор Ideco.

Другие материалы рубрики

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия

Власти разрешат россиянам легально покупать и продавать криптовалюту

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

В «МойОфис» массовые сокращения из-за миллиардных убытков. Обещают соблюдение ТК

Как дата-сеты, софт и экзоскелеты становятся новой инфраструктурой робототехники для бизнеса

В «Яндексе» прокомментировали данные МВД о риске слежки через умные колонки. Приватная информация шифруется

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
