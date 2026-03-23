CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Количество предпринимателей на «Портале поставщиков» достигло 400 тысяч

Число предпринимателей, зарегистрированных на столичном «Портале поставщиков», достигло 400 тыс. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Портал поставщиков — это современная межрегиональная платформа, которая обеспечивает прозрачность и оперативность закупок малого объема и делает их выгодными для всех участников процедур. Портал привлекает предпринимателей возможностью заключать сделки с заказчиками из более чем четырех десятков регионов, расширять географию продаж и развивать бизнес. Сегодня на платформе зарегистрировано более 400 тыс. поставщиков, с начала года их число выросло на 10 тыс. Активнее всего площадкой пользуются представители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского и Красноярского краев — это около 70% работающих на портале предпринимателей. На одного госзаказчика приходится шесть поставщиков, что обеспечивает высокий уровень конкуренции в закупках», – отметила Мария Багреева.

Портал поставщиков был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент для связи государственных заказчиков и бизнеса. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,4 млн уникальных наименований. Ежедневно на платформе заключается более 1,5 тыс. контрактов.

В феврале 2026 г. мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к порталу присоединился 44-й регион-заказчик – Курская область.

«В список наиболее активных регионов по числу регистраций в этом году вошли Москва, Пермский край, Московская, Свердловская области и Санкт-Петербург. Новые пользователи с начала 2026 г. заключили на портале поставщиков две тысячи контрактов на сумму более 700 млн руб.», – сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
цифровизация

Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как получать доход от инвестиций в ИТ

Власти разрешат россиянам легально покупать и продавать криптовалюту

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия

В «МойОфис» массовые сокращения из-за миллиардных убытков. Обещают соблюдение ТК

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP

В «Яндексе» прокомментировали данные МВД о риске слежки через умные колонки. Приватная информация шифруется

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
