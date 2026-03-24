CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

28% россиян при выборе подработки ориентируются на свои хобби и увлечения — «Авито Подработка»

Эксперты «Авито Подработки» провели опрос, чтобы выяснить, сколько россиян уже имеют опыт частичной занятости, на какое вознаграждение рассчитывают и какой формат подработки считают для себя наиболее подходящим. Оказалось, что 71% россиян имеют опыт временной занятости. При этом россияне с таким опытом при выборе подработки все чаще ориентируются на свои хобби и увлечения (28%) либо на свою основную специальность, профессию или сферу (28%). Еще 22% опрошенных готовы пробовать смежные сферы, а 19% — осваивать совершенно новое направление. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Возраст играет немаловажную роль. Молодежь 18–24 лет заметно чаще других (39% против 28% в среднем) ориентируется на хобби, воспринимая подработку как пространство для удовольствия и самовыражения. Люди 35–44 лет, напротив, активнее пробуют себя в смежных сферах (27% против 22% в среднем), что может говорить о поиске новых точек роста при уже состоявшейся карьере. К 45–54 годам россияне чаще всего уже находят себя в профессии и дальше развиваются в одном направлении: 34% респондентов этой группы выбирают подработку строго по своей специальности (против 28% в среднем)

Россияне с опытом подработки ожидают зарабатывать в среднем 23 081 руб. в месяц при условии занятости два-три раза в неделю до 4 часов за смену. Мужчины оценивают свой труд в среднем чуть-чуть дороже (23 966 руб. в месяц против 22 315 руб. в месяц у женщин).

При этом большинство (60%) респондентов с опытом подработки заявили о готовности трудиться в любое свободное время. Еще 19% подрабатывающих россиян готовы выйти на смену в выходные, 17% — после основной работы или учебы и 4% опрошенных — в праздники.

«Респонденты старше 65 лет (88%) и в возрасте 55–64 лет (70%) значительно чаще других поколений готовы подрабатывать в любое свободное время. Это важный сигнал для заказчиков: имеет смысл расширять воронку подбора на задания, активнее привлекая исполнителей старшего возраста. Мы видим, что люди в возрасте хотят оставаться активными, общаться с людьми и учиться новому. При этом они, в отличие от молодежи, чаще выбирают подработку строго по своей специальности (52% среди россиян старше 65 лет). Это делает их особенно ценными кандидатами на позиции, где важен профессионализм и ответственность», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

По данным опроса «Авито Подработки», у большинства россиян уже есть значительный опыт подработки. Так, 23% респондентов заняты в таком формате уже один-три года, а 18% — более шести лет. Каждый десятый (10%) участник опроса подрабатывает четыре-пять лет. В среднем опыт подработки у россиян составляет около трех лет.

Ядро подрабатывающих формируют две возрастные группы: среди респондентов 35–44 лет 24% имеют опыт подработки более шести лет, в группе 45–54 лет таких 23%. И среди пенсионеров 65+ с опытом подработки почти каждый четвертый (24%) подрабатывал на протяжении более шести лет. В то же время среди молодежи 18–24 лет с опытом подработки каждый третий (32%) подрабатывал менее года, а еще 30% подрабатывают уже один-три года — это значимо выше, чем в других возрастных группах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

