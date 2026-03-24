CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Электроника
|

Адаптивный заполнитель и 3D-печать: в МАИ разработали технологию создания более легких конструкций БЛА

В Московском авиационном институте разработали новую технологию проектирования и изготовления компонентов конструкций БЛА. Она позволит на треть снизить массу изделий без потери их прочности и существенно ускорить производство. Ее суть – в особой структуре заполнителя панелей, которые применяют в обшивке, элементах оперения, фюзеляжа и механизации беспилотников, а также в использовании 3D-печати. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

«В производстве обшивки и других элементов БЛА распространены так называемые трехслойные панели. Они состоят из двух внешних слоев и заполнителя между ними. Традиционные методики предполагают использование однородного заполнителя, похожего на пчелиные соты: его делают одинаковым по всей площади, ориентируясь в запасе прочности на наиболее нагруженную ячейку. В результате возникает переупрочнение, а конструкция получается тяжелее, чем нужно. Мы предлагаем иной подход – адаптировать заполнитель так, чтобы размер каждой ячейки соответствовал воздействующей на нее нагрузке. Это дает выигрыш по массе при сохранении требуемой прочности», – сказал соавтор проекта, инженер кафедры 204 «Авиационно-космическая теплотехника» Илья Котович.

Для автоматической оптимизации структуры заполнителя был создан специальный программный комплекс. Также инженеры изготовили опытный образец на 3D-принтере и провели его экспериментальную проверку по разработанному алгоритму. На данный момент жизнеспособность технологии подтверждена на фотополимерном композите – материале, который затвердевает под воздействием ультрафиолетового излучения. Команде удалось снизить массу изделия, изготовленного из этого материала, на 20–30% без потери его прочности. При этом благодаря 3D-печати новая технология существенно сокращает время разработки «от идеи до готового продукта» по сравнению с традиционными методами.

Разработка может найти применение не только в производстве беспилотников, но и в авиационной, ракетно‑космической и других отраслях, где критически важны масса и надёжность. Сейчас специалисты МАИ работают над расширением базы материалов для промышленного использования, а также вместе с индустриальными партнерами ведут исследования по применимости технологии в условиях вакуума и при циклических нагрузках.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

