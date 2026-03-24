MANGO OFFICE запускает акцию «Поддержка малого бизнеса»

Предприниматели смогут сократить затраты на связь и мониторинг работы менеджеров, а также перестанут терять звонки от клиентов

В этом году малый и микробизнес работают под давлением налоговой реформы: порог освобождения от НДС снизился с 60 до 20 млн рублей, страховые взносы выросли, а заложить новую нагрузку в цену – значит потерять покупателя. По разным оценкам, рынок могут покинуть до 300 тысяч компаний.

MANGO OFFICE запускает акцию «Поддержка малого бизнеса». Новые клиенты с численностью сотрудников до 50 человек с 23 марта по 23 июня 2026 года могут подключить сервисы для управления коммуникациями со скидкой 40% на первые три месяца.

Что за акция

Предприниматели, которые еще не перешли на облачную телефонию, получают готовый набор инструментов для работы с клиентами по сниженной цене.

В акционный пакет входят:

  • Виртуальная АТС (версии «Базовая» или «Расширенная») – телефония для офисных и удалённых сотрудников без затрат на оборудование
  • Безлимитная запись разговоров для контроля качества диалогов, разбора спорных ситуаций и обучения персонала
  • Корпоративный мессенджер и ВКС – инструмент для общения с клиентами, партнерами и коллегами
  • Облачное хранилище для удобного хранения документов, отчетов и записей разговора
  • Дополнительный профиль – гибкая настройка рабочих мест и прав доступа
  • Подключение номера и абонентская плата – готовая телефонная линия

Скидка 40% действует в первые три месяца.

Что меняется в работе

Руководители и владельцы бизнеса смогут:

  • Исключить потерю обращений – Виртуальная АТС распределяет входящие звонки между сотрудниками и автоматически перезванивает по пропущенным
  • Видеть полную историю коммуникаций с каждым клиентом в едином окне
  • Контролировать качество работы менеджеров через записи разговоров
  • Подключать сотрудников с любого устройства – компьютера, смартфона или планшета

Подробно ознакомиться с условиями акции и оставить заявку на подключение можно на сайте.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Подписаться на новости


До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/