Премия по применению GenAI бизнесом Generation AI Awards 2026: прием заявок до 20 апреля

Первая премия по применению GenAI бизнесом, некоммерческая Generation AI Awards 2026, объявляет о старте второго сезона и приема заявок. Победителей определит жюри, в состав которого вошли AI-лидеры из ведущих tech-компаний и признанные эксперты в генеративных технологиях: операционный директор Just AI Юлия Пивоварова, управляющий директор по искусственному интеллекту Авито Андрей Рыбинцев, руководитель платформы Yandex AI Studio Артур Самигуллин, директор по продуктам MWS AI Максим Волошин, директор по развитию искусственного интеллекта X5 Михаил Неверов, управляющий директор по ИТ в Совкомбанк Технологии Дмитрий Мацера, управляющий директор в фонде «Сколково» Павел Новиков и многие другие.

«Рынок генеративного ИИ показывает кратную динамику роста, компании переходят от пилотных проектов к промышленным внедрениям. В первом сезоне премии мы преимущественно увидели кейсы, где команды экспериментировали с технологиями, тестировали идеи, искали подходы, а в этом году ждем заявки от проектов с просчитанной экономикой внедрения и устойчивой бизнес-моделью. Будет любопытно посмотреть, как ИИ-агенты, мультиагентные системы, RAG и другие технологические тренды вписываются в экосистемы бизнеса и влияют на показатели P&L», — говорит операционный директор Just AI и председатель жюри Generation AI Awards 2026 Юлия Пивоварова.

Прием заявок на премию проводится в 12 номинациях, среди них лучший проект в области генеративного AI, технологическая инновация года, цифровая трансформация года, лучший стартап, лучший инхаус-проект, самый полезный open-source проект, лучшее GenAI-решение в области клиентской поддержки и др. Жюри объективно оценит все поданные кейсы с позиции технологической зрелости, экономического потенциала и перспектив масштабирования. Для участников премия станет площадкой для нетворкинга и обмена опытом использования генеративного AI.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 25 июня в Санкт-Петербурге, на Conversations — конференции по генеративному и разговорному AI от компании Just AI, лидера GenAI-трансформации бизнеса в России. Прием заявок на Generation AI Awards 2026 открыт до 20 апреля.

