SimpleOne (корпорация ITG) оценила потенциал африканского рынка для расширения международной экспансии

SimpleOne (входит в корпорацию ITG) провела комплексный анализ рынка автоматизации бизнес-процессов стран Африки по данным встреч с потенциальными клиентами и партнерами. Эксперты отметили, что местные компании активно ищут решения для оптимизации процессов, внедрения ИИ и интеграции платформенных систем, а партнеры заинтересованы в совместной работе и локальной адаптации продуктов. На основе этих данных компания оценила потенциал региона как высокий и приняла решение развивать собственную экосистему продуктов в регионе через партнерскую сеть. Дистрибьютором решений вендора выступит ITGlobal.com. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Собранная статистика показала, что интеграторы из Эфиопии проявляют интерес к решениям со встроенными ИИ-инструментами. Партнеры в Кении рассматривают продвижение систем управления ИТ-услугами (ITSM), а в Уганде дистрибьюторы готовы обеспечить локальное присутствие и поддержку внедрений SimpleOne.

«Во многих странах Африки автоматизация пока фрагментарна, а процессы разрознены и часто ведутся вручную, при этом бизнес уже готов к системной трансформации и внедрению платформ с ИИ. Поэтому мы планируем выход в регион не с отдельными продуктами SimpleOne, а с единой экосистемой бизнес-приложений, усиленной AI-решениями от Ainergy и созданной на основе высоких технологических стандартов российской ИТ-отрасли», — сказал Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

Основной фокус SimpleOne направлен на крупные и средние африканские компании из сфер ИТ, телекоммуникаций, финансов, промышленности, логистики и государственного управления. Аналитика вендора показала, что заказчики в ЮАР стремятся консолидировать ИТ-ландшафт и заменить «зоопарк» систем единой платформой, поэтому проявляют интерес к таким решениям, как HRMS, ESM и CRM. В Маврикии компании планируют повысить прозрачность учета активов и качества управления ИТ-сервисами, поэтому они заинтересованы в решениях ITAM и ITSM.

«Выход в Африку расширит наше присутствие на международном рынке и позволит SimpleOne сформировать полный контур присутствия в EMEA. Наши платформенные решения помогут местным компаниям ускорить цифровизацию сервисов и выстроить процессы. С помощью Low-code и генеративного ИИ бизнес сможет быстро выстроить сквозные рабочие процессы, консолидировать данные из всех приложений и систем и масштабировать решения без больших затрат и долгих внедрений», — отметил Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

SimpleOne предлагает пять бизнес-приложений на базе платформы собственной разработки. В портфель входят решения для управления ИТ-услугами (ITSM), управления ИТ-активами (ITAM), управления корпоративными продажами (B2B CRM), организации разработки программного обеспечения (SDLC) и управления персоналом (HRMS). Комплексный характер линейки позволяет компаниям выстраивать единую цифровую среду вместо использования разрозненных инструментов.