CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Т-Технологии» открыла новый офис ИТ-хаба в Краснодаре

Группа «Т-Технологии», материнская компания «Т-Банка», сообщила об открытии нового хаба в Краснодаре. Офис площадью около 2000 м2 расположен в бизнес-центре КНГК и стал одним из крупнейших ИТ-хабов на юге России.

ИТ-хабы — это региональная сеть из более чем 25 офисов «Т-Технологий» в России и Белоруссии, где работают ИТ-специалисты компании. Краснодарский хаб действует с 2021 г. Сегодня здесь работают более 150 сотрудников, а пространство спроектировано с учетом дальнейшего роста команды.

В хабе работают команды «Т-Бизнеса», «Шопинга» и «Рекламы», а также других продуктовых направлений компании. Сотрудники участвуют в разработке сервисов ежедневного банкинга, эквайринговых и облачных решений, а также расчетных продуктов. Среди наиболее представленных профессий — специалисты по Data, JavaScript и Java.

ИТ-хаб спроектирован с учетом различных форматов работы. Рабочие места оснащены столами с регулируемой высотой, предусмотрены зоны для командной работы и зум-кабины для онлайн-встреч. Переговорные комнаты названы в честь знаковых мест Краснодара — «Солнечный остров», «Аврора» и «Мост поцелуев». Еще одна особенность хаба — стены со специальным покрытием, на которых можно писать, как на магнитных досках.

При проектировании пространства учтены климатические особенности региона: в хабе оборудованы душевые, а кухня оснащена ледогенератором. Для отдыха предусмотрены зоны с массажными креслами, креслами-качелями и PlayStation, а также игровая комната с настольным теннисом и кикером.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
В офисе есть митап-зона вместимостью до 70 человек, где проходят внутренние встречи команд, мероприятия профессиональных сообществ и образовательные программы для студентов и школьников. Например, 27 марта в ИТ-хабе пройдет день открытых дверей: в программе — экскурсия по офису и выступления ИТ-специалистов. За 2025 г. региональная команда провела более 10 мероприятий для внешнего ИТ-сообщества.

Алексей Исаков, генеральный директор региональной сети ИТ-хабов группы «Т-Технологии», сказал: «Краснодар — один из ключевых технологических центров юга России. Мы уже сотрудничаем с Кубанским государственным университетом и Кубанским государственным технологическим университетом. Новый ИТ-хаб станет площадкой для развития ИТ-сообщества в регионе и расширения образовательных форматов. Мы планируем запускать проектные практикумы для студентов с работой над реальными задачами компании, проводить лекции совместно с преподавателями ведущих вузов, а также реализовывать проекты, такие как „Код спорта“ и математический диктант».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Курьеров лишают последнего заработка. Роботы-доставщики «Яндекса» появятся еще в пяти городах

Как дата-сеты, софт и экзоскелеты становятся новой инфраструктурой робототехники для бизнеса

В России вслед за суверенным Рунетом создадут суверенный ИИ

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия

США запретили новые Wi-Fi роутеры из азиатских стран

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/