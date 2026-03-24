Труд на районе: 67% россиян предпочитают искать работу рядом с домом

Две трети россиян при поиске работы стараются найти варианты поближе к дому — расположение будущего места трудоустройства стало одним из ключевых факторов при отклике на вакансию. В частности, 18% рассматривают вакансии только в своем районе, рядом с домом или на своей станции метро, еще 49% иногда смотрят, какие предложения есть поблизости. Локация не имеет значения только для 25% опрошенных, выяснили эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, и сервиса «Транспорт» в «Яндекс Go». Также исследование показало, что перед откликом на вакансию большинство уточняют маршрут до потенциального места работы с помощью различных сервисов. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

«Возможность работать рядом с домом становится для кандидатов все более ценной по мере взросления. Среди респондентов 18-24 и 25-34 лет этот фактор важен лишь в 13% и 15% случаев соответственно. А среди людей 55 лет и старше — уже в 28%. Молодежь, как правило, более мобильна и готова тратить больше времени на дорогу до работы и обратно. Кроме того, зачастую молодые соискатели еще не успели обзавестись собственным жильем и при необходимости готовы переехать в другую часть города. Наблюдается разница и в зависимости от гендера: так, 24% женщин ищут вакансии исключительно в своем районе, а среди мужчин таких в два раза меньше — 12%. В профессиональном разрезе работа вблизи от дома наиболее ценится представителями розницы (42%), а реже всех этот фактор учитывают ИТ-специалисты (6%), многие из тех, чья работа дает возможность трудиться удаленно», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Ради возможности работать в своем районе россияне готовы пойти на уступки. Так, 39% респондентов заявили в ходе опроса, что ради работы поближе к дому готовы отказаться от современного офиса (39%). Еще треть (34%) добавили, готовы отказаться от работы в известной или крупной компании, если им будут предлагать работу поближе к дому. Более того 23% респондентов добавили, что готовы отказаться даже от части социального пакета, только чтобы работа были в доступности и на дорогу не надо было тратить более одного часа. Некоторые готовы пожертвовать гибким графиком (19%) и десятой частью заработной платы (17%), если предоставится возможность работать рядом с домом. Только 12% опрошенных не готовы ни от чего отказываться, так как время на дорогу до работы не является для них решающим фактором.

Интересно, что почти 80% соискателей изучают путь до офиса с помощью различных сервисов перед тем, как откликнуться на вакансию. Чаще всего (51%) опрошенные используют приложения, чтобы рассчитать время в дороге. Среди специалистов 18-25 лет этот показатель выше прочих — 69%.

«Также респонденты всех возрастов отметили, что обращаются к приложениям, когда ищут выгодный способ добраться до офиса (32%), используют более одного вида транспорта (22%) или корректируют маршрут из-за форс-мажоров (15%). Почти половина (45%) респондентов меняет свой привычный путь до работы с учетом дорожной ситуации, а 39% — из-за погодных условий. При этом сотрудники в возрасте 18–25 лет чаще других (25%) выстраивают маршрут до офиса в зависимости от количества вещей, которые нужно взять с собой», — сказал Денис Касимов, руководитель сервиса «Транспорт» в «Яндекс Go».