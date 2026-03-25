Доля корпоративных расходов в выручке компаний достигла пятилетнего максимума

В 2025 г. коммерческие и управленческие расходы крупных и средних российских компаний выросли на 8%, или на 2,8 трлн руб., составив 37,2 трлн руб., подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Несмотря на более сдержанные темпы роста - вдвое ниже, чем годом ранее - доля этих расходов в выручке компаний достигла максимального уровня за последние пять лет. Об этом CNews сообщили представители FinExpertiza.

Наибольший рост коммерческих и управленческих расходов фиксировался у предприятий в Москве (+1,05 трлн руб.), Санкт-Петербурге (+287,4 млрд руб.), Подмосковье (+287,3 млрд руб.), Краснодарском крае (+147,5 млрд руб.), Свердловской области (+100,3 млрд руб.), Новосибирской области (+96,6 млрд руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (+63,9 млрд руб.), Татарстане (+57,3 млрд руб.), а также Нижегородской (+48,1 млрд руб.) и Тульской (+45,8 млрд руб.) областях.

В пересчете на одно предприятие такие затраты выросли на 4,7%, до 585,1 млн руб. Наибольшие расходы понес бизнес в Ямало-Ненецком автономном округе (1,64 млрд руб. на компанию), Санкт-Петербурге (1,14 млрд руб.), Подмосковье (904,7 млн руб.), Москве (834,4 млн руб.), Ханты-Мансийском автономном округе (780,4 млн руб.), Якутии (737,8 млн руб.), Кемеровской области (696,2 млн руб.), Краснодарском крае (681,8 млн руб.), Тульской области (653,3 млн руб.) и Вологодской области (601,5 млн руб.).

Наиболее существенный рост коммерческих и управленческих расходов отмечен в торговле (+1,2 трлн руб.), обрабатывающей промышленности (+550,5 млрд руб.), сфере энерго- и теплоснабжения (+295,1 млрд руб.), добыче полезных ископаемых (+227,7 млрд руб.), а также в профессиональной, научной и технической деятельности (+109,6 млрд руб.). В совокупности на эти пять макроотраслей пришлось около 90% общего прироста соответствующих расходов.