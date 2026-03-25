CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Инфраструктура
|

Исследование Selectel: 35% компаний нарастили потребление ИТ-инфраструктуры для ИИ за последний год

Selectel, российский независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, представил результаты опроса, посвященного внедрению технологий на базе искусственного интеллекта в российских компаниях. Исследование охватывает динамику потребления вычислительных мощностей для ИИ-нагрузок, достигнутые бизнес-эффекты от применения ИИ, ключевые барьеры внедрения, а также уровень зрелости компаний в работе с новыми технологиями.

В исследовании приняли участие более 400 представителей российских компаний (преимущественно из сегментов малого и среднего бизнеса), отвечающих за развитие и эксплуатацию ИТ-инфраструктуры, а также реализацию технологических проектов в своих организациях или у заказчиков.

За последний год 35% представителей российского бизнеса увеличили потребление вычислительных ресурсов и сервисов, связанных с использованием ИИ. Под такой инфраструктурой подразумеваются высокопроизводительные серверы с графическими ускорителями (GPU), платформы для обучения и инференса (использования в бизнес-задачах) ИИ-моделей, масштабируемые облачные хранилища и другие инфраструктурные решения. Еще 14% опрошенных компаний отметили, что их потребление осталось на прежнем уровне, а около 1% сообщили о снижении. При этом 41% респондентов указали, что пока не используют технологии на базе искусственного интеллекта и машинного обучения.

Александр Тугов, директор AI-вертикали Selectel, сказал: «Мы фиксируем рост спроса на вычислительные ресурсы для проектов с ИИ: ежемесячная выручка Selectel от GPU в облачных серверах с начала прошлого года увеличилась втрое. Это отражает не только рост интереса бизнеса к новым технологиям, но и переход к масштабированию практического применения ИИ. Для таких задач облачная модель оптимальна: она обеспечивает гибкость и безопасность, позволяет быстро адаптировать мощности под новые сложные сценарии. В то же время мы видим, что компании на рынке находятся на разных стадиях зрелости в работе с ИИ. Часть бизнеса уже тестирует и масштабирует ИИ-инициативы — вместе с этим растет и потребление инфраструктуры, необходимой для таких проектов. Практический опыт дает этим компаниям конкурентное преимущество: они уже понимают, как новые технологии могут повышать эффективность, ускорять бизнес-процессы. Другая часть бизнеса находится на более раннем этапе — присматривается к ИИ, оценивает потенциал, проверяет гипотезы, ищет релевантные сценарии применения. Это естественный этап развития рынка — и одновременно показатель значительного потенциала для его дальнейшего роста и расширения практики внедрения интеллектуальных технологий в бизнес».

Внедрение технологий на базе искусственного интеллекта уже приносит ощутимый эффект для части российских компаний: треть респондентов, применяющих ИИ, отметили ускорение бизнес-процессов и повышение производительности сотрудников (30% и 27% соответственно). Почти каждый пятый респондент (22%) указал на улучшение качества обслуживания клиентов, 15% компаний зафиксировали снижение издержек, а 11% отметили влияние на рост выручки или появление новых источников дохода. Вместе с тем 20% организаций пока не ощутили значимого эффекта, а 30% затруднились его оценить.

Около четверти опрошенных компаний (27%) пока не видят подходящих бизнес‑задач для применения технологий искусственного интеллекта. Среди других барьеров внедрения ИИ респонденты выделяют недостаток экспертизы (25%), высокие затраты на внедрение (23%), сложность оценки окупаемости инвестиций (21%) и трудности интеграции ИИ в существующие бизнес‑процессы (18%). При этом почти каждый пятый опрошенный (19%) отметил, что ограничений на внедрение ИИ в их компании нет.

цифровизация

Характер барьеров отличается в зависимости от опыта работы с искусственным интеллектом. Компании, которые еще не используют ИИ, в качестве ограничений в первую очередь называют отсутствие подходящих задач и дефицит экспертизы. Бизнес, уже практикующий использование ИИ, чаще выделяет затраты на внедрение, нехватку экспертизы, сложности с оценкой окупаемости и риски информационной безопасности.

Искусственный интеллект постепенно становится частью операционной деятельности российских компаний. Среди опрошенных организаций, уже практикующих использование ИИ, треть (33%) внедряет технологии в реальные бизнес‑процессы — при разработке продуктов или оказании услуг, а 28% находятся на этапе пилотного тестирования отдельных решений. Еще часть компаний планируют внедрение ИИ в будущем: 7% — в ближайшие два года, 5% — в долгосрочной перспективе. Лишь 3% организаций отметили, что не намерены использовать искусственный интеллект в своей основной деятельности.

Большинство российских компаний, развивающих внутренние бизнес‑направления с использованием ИИ, делают ставку на обучение и развитие существующих сотрудников — так ответили 40% респондентов. Лишь меньшая часть организаций обращается к внешней экспертизе: 9% нанимают новых специалистов, а 7% привлекают внешние ИТ‑команды для реализации проектов. При этом 13% респондентов пока не развивают отдельные направления, связанные с ИИ, а 10% планируют сделать это в будущем.

В исследовании приняли участие более 400 респондентов, отвечающих за развитие и обслуживание ИТ‑инфраструктуры в своей компании или у клиентов-заказчиков. 52% участников представляют микропредприятия и малый бизнес (от 1 до 99 сотрудников). К среднему бизнесу (до 1 тыс. сотрудников) относятся 24% респондентов, к крупному (от 1 тыс. сотрудников) — 7%. Еще 17% участников представляли частные лица и другие организационные форматы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/