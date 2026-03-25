Каждый третий тендер на ПО связан с кибербезопасностью

Российские компании усиливают инвестиции в защиту ИT-инфраструктуры. Крупнейшую долю закупок занимает специализированное программное обеспечение (41%), однако почти каждый третий тендер приходится на решения в области информационной безопасности (34%), свидетельствуют данные электронной торговой площадки «ТендерПро» по итогам анализа тендеров за 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «ТендерПро».

Наиболее востребованы решения в области антивирусной защиты, систем предотвращения утечек данных (DLP), межсетевых экранов и криптографии. Среди популярных решений — продукты Kaspersky, а также разработки российских вендоров в области корпоративной защиты и шифрования.

Сегмент специализированного ПО включает ERP-, CRM-, BI-, а также логистические и производственные системы. Компании активно инвестируют в автоматизацию бизнес-процессов, включая управление цепочками поставок, складскую логистику и аналитику данных.

Продукты на базе «1С:Предприятие» занимают около 11% закупок, оставаясь ключевой системой учета и управления для бизнеса. Также в структуре спроса присутствуют справочно-правовые системы, САПР и решения для резервного копирования, однако их доля значительно ниже.

По оценке экспертов Tender.Pro, структура закупок отражает сразу два ключевых тренда — рост требований к информационной безопасности и ускоренную цифровизацию бизнеса.

«Мы видим, что компании одновременно усиливают защиту IT-инфраструктуры и инвестируют в автоматизацию. Если раньше бизнес в первую очередь внедрял учетные системы, то сейчас фокус смещается на комплексное управление и безопасность данных», — сказала директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.

Аналитики «ТендерПро» прогнозируют, что в ближайшей перспективе спрос на решения в области кибербезопасности и корпоративного ПО сохранится, а конкуренция будет усиливаться за счет расширения линейки отечественных разработчиков.