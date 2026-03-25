Компания «Крайон» подвела финансовые итоги 2025 г.: чистая прибыль выросла почти в три раза

Компания «Крайон» объявила результаты работы за 2025 г. По итогам отчетного периода компания продемонстрировала устойчивый рост ключевых финансовых показателей. Чистая прибыль «Крайон» увеличилась почти в три раза, что стало одним из наиболее значимых результатов года. Об этом CNews сообщили представители «Крайон».

По итогам 2025 г. компания продемонстрировала уверенную положительную динамику: чистая прибыль увеличилась на 197% и составила 140,6 млн руб.; выручка компании выросла на 24% и составила 2,6 млрд руб.

Существенный рост финансовых показателей связан с расширением проектной деятельности, увеличением числа комплексных внедрений, развитием собственных продуктов, с усилением экспертизы команды и активным развитием партнерской экосистемы.

Компания продолжает укреплять позиции на рынке ИБ, развивая сразу несколько направлений – интеграцию, сервисное направление и собственные ИБ-решения.

Одним из ключевых направлений развития компании остается собственный продукт HScan. В 2025 г. решение было включено в Реестр российского программного обеспечения и получило функциональность для полноценного управления уязвимостями сетевого периметра (vulnerability management), что существенно расширило его возможности и, соответственно, востребованность среди заказчиков. Более 100 клиентов компании уже протестировали HScan в собственных инфраструктурах на реальных сценариях.

В 2025 г. компания «Крайон» усилила собственную партнерскую экосистему, заключив ряд стратегических соглашений с ключевыми игроками рынка ИТ и кибербезопасности. Среди них – сотрудничество с Phishman в области киберграмотности, партнерство с «МойОфис» и Yandex Cloud по созданию SaaS-экосистемы для бизнеса, стратегические партнерства с ГК «Солар» и ICL Services, а также соглашение с АНО «ГорькийТех».

«2025 г. стал для компании периодом уверенного развития. Рост финансовых показателей наглядно подтверждает эффективность выбранной нами стратегии, основанной на развитии экспертизы, расширении партнерской сети и создании собственных технологических решений, которые актуальны для российского рынка», – отметил Вадим Юн, генеральный директор «Крайон».