«Октава» выходит на рынок Казахстана

Производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» сообщил о достижении предварительных договоренностей о сотрудничестве с «Самат Шоу». Компания станет официальным дистрибьютором продукции «Октавы» на территории Казахстана.

Переговоры прошли в Республике Казахстан в рамках бизнес-миссии. Всего было проведено 12 встреч с ключевыми организациями Алматы и Астаны, представляющими различные сферы. От спортивной и концертной инфраструктуры до музыкального образования и банковского сектора.

Особый интерес со стороны казахстанских партнеров вызвала профессиональная продукция «Октавы» — цифровые радиосистемы, подвесные и инструментальные микрофоны, а также студийное оборудование. Ряд крупных государственных объектов, включая Дворец Республики и Театр оперы и балета имени Абая, выразили заинтересованность в сотрудничестве.

Также достигнуты договоренности с несколькими профильными организациями, включая студии звукозаписи, учебные заведения и ИТ-интеграторов.

Генеральный директор «Октава ДМ» Любовь Стальнова отметила, что деловая миссия подтвердила высокий интерес к продукции компании в Казахстане: «Поездка организована с целью поиска стратегических партнеров и расширения экспорта электроакустической продукции. По итогам переговоров подписан договор с одним из партнеров, а также согласованы условия контракта на поставку промышленных микрофонов. Деловая миссия подтвердила высокий интерес к продукции тульской «Октавы» в Казахстане и открыла новые перспективы для системного сотрудничества в регионе».