«Октава» выходит на рынок Казахстана

Производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» сообщил о достижении предварительных договоренностей о сотрудничестве с «Самат Шоу». Компания станет официальным дистрибьютором продукции «Октавы» на территории Казахстана.

Переговоры прошли в Республике Казахстан в рамках бизнес-миссии. Всего было проведено 12 встреч с ключевыми организациями Алматы и Астаны, представляющими различные сферы. От спортивной и концертной инфраструктуры до музыкального образования и банковского сектора.

Особый интерес со стороны казахстанских партнеров вызвала профессиональная продукция «Октавы» — цифровые радиосистемы, подвесные и инструментальные микрофоны, а также студийное оборудование. Ряд крупных государственных объектов, включая Дворец Республики и Театр оперы и балета имени Абая, выразили заинтересованность в сотрудничестве.

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники
От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники Бизнес

Также достигнуты договоренности с несколькими профильными организациями, включая студии звукозаписи, учебные заведения и ИТ-интеграторов.

Генеральный директор «Октава ДМ» Любовь Стальнова отметила, что деловая миссия подтвердила высокий интерес к продукции компании в Казахстане: «Поездка организована с целью поиска стратегических партнеров и расширения экспорта электроакустической продукции. По итогам переговоров подписан договор с одним из партнеров, а также согласованы условия контракта на поставку промышленных микрофонов. Деловая миссия подтвердила высокий интерес к продукции тульской «Октавы» в Казахстане и открыла новые перспективы для системного сотрудничества в регионе».

Другие материалы рубрики

Как дата-сеты, софт и экзоскелеты становятся новой инфраструктурой робототехники для бизнеса

Зарплата ИТ-руководителей в Москве достигла 1 млн рублей

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP

Британский разработчик ARM представил первый за 35 лет собственный процессор — «убийцу» Intel и AMD

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

OpenAI отказывается от неудачного приложения по нейрогенерации видео Sora

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
