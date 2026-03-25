Рынок ПО для ИТ-инфраструктуры продолжает расти — Orion soft отчитался о результатах 2025 года

Бизнес оптимизирует затраты и сокращает вложения в цифровизацию. В отчете ИСИЭЗ НИУ ВШЭ говорится о затратах в 7,1 трлн руб. за 2025 г. Размер вложений вырос на 6,5% год к году — темп роста значительно упал по сравнению с 22% в предыдущем году. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Несмотря на общую низкую динамику, доля ПО в затратах компаний стала главным лидером роста по оценкам исследователей, а доля вложений в российский софт выросла почти в 3,8 раза. Это подтверждают данные другого исследования Apple Hills Digital и Yandex B2B Tech — по их оценкам российский рынок ПО в 2025 г. вырос на 21% и составил 808 млрд руб. Согласно исследованию к 2030 году сегмент может вырасти до 1,7 трлн руб. при динамике 15% в год.

Результаты работы отечественных вендоров ПО становятся отражением ситуации в этом сегменте рынка. Разработчик экосистемы продуктов для ИТ-инфраструктуры Orion soft раскрыл финансовую отчетность за 2025 г.. По итогам года компания заработала 4,31 млрд руб. — показатель вырос на 36% по сравнению с 3,17 млрд руб. в 2024 г.. Вендор сохраняется высокие темпы роста уже третий год подряд: среднегодовой темп (CAGR) за этот период составляет 55%. (+79% в 2024 г. и на +122% в 2023 г.).

Более 740 компаний Enterprise сегмента и крупного бизнеса стали клиентами Orion soft, а общее число клиентов год к году выросло в 1,5 раза. Среди них наибольшую долю по выручке занимают нефтегазовая и химическая отрасли (26%), финансовый сектор (24%) и госорганизации (21%). Значительный рост показывают финансы — доля проникновения отечественного ПО в компаниях этого сегмента выросла в 4,5 раза за три года.

«Наши главные принципы — это стабильность работы под продуктивной нагрузкой, простота внедрения, эксплуатации и интеграции решений как между собой, так и с сервисами других игроков рынка, и безопасность продуктов. На базе этих принципов работает наша экосистема, которая дает бизнесу все необходимое для организации ИТ-инфраструктуры. Благодаря этому подходу мы стабильно и активно растем уже третий год подряд и не собираемся останавливаться. В планах Orion soft занять 70% рынка виртуализации в ближайшие два-три года», — сказал Евгений Шишков, управляющий директор Orion soft.

В 2025 г. вендор реализовал множество инфраструктурных проектов для крупнейших компаний России. Среди них импортозамещение виртуализации для более 800 серверов Роскадастра в 86 подразделениях по всей стране — в результате скорость работы виртуальных машин выросла на 25%. Также миграция с зарубежных систем для «Почта Банка» с соблюдением всех строгих требований к защите и безопасности финансовой организации.

