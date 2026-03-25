Сервис «Авито» объявил о расширении сервиса временной занятости в Сибири

Интерес к подработке продолжает расти: число откликов на предложения частичной занятости по итогам 2025 г. увеличилось в России на 49%, в регионах Сибири — на 47% за год. Технологическая компания «Авито» объявила о дальнейшем расширении сервиса временной занятости «Авито Подработка». Теперь платформа, которая объединяет заказчиков и исполнителей, доступна в Новосибирске, Барнауле, Иркутске и Омске, а в целом работает уже в более 200 городах России.

Подработка остается востребованным современным трендом: по данным исследования «Авито», 56% россиян и 54% сибиряков подрабатывают регулярно или время от времени и еще 29% рассматривают такую возможность. В 2025 г. интерес к частичной и временной занятости вырос в целом по стране на 58%, а в СФО на 47% по сравнению с 2024 г.

Бизнес стал предлагать подработку соответственно на 42% и на 29% чаще за год. Предлагаемое вознаграждение за частичную занятость составило 43797 руб/мес в среднем по России и 43784 руб/мес по Сибири. При этом увеличивается количество таких предложений и для различных категорий исполнителей. Так, на 48% по России и на 36% в СФО выросло число вариантов частичной занятости, доступных для студентов. Чаще стали предлагать подработку мамам в декрете: на 25% по стране и на 22% год к году в Сибири.

По количеству предложений подработки лидируют сферы доставки, грузоперевозок и логистики, розничной и оптовой торговли, такси и пассажирских перевозок. Много вариантов частичной и временной занятости бизнес также предлагает в общественном питании, складской логистике, сфере бытовых и персональных услуг.

«По данным ФНС, на конец февраля 2026 г. число самозанятых в России составило порядка 15,9 млн человек. Сервис временной занятости “Авито Подработка”, доступный уже в более чем 200 городах России, в том числе в Сибири, помогает таким исполнителям найти подработку у проверенных и надежных заказчиков. А бизнес на платформе подбирает временных исполнителей для решения различных задач, в том числе для усиления команды в пиковые спросы на продукцию и услуги», — отметил операционный директор сервиса «Авито Подработка» Алексей Мусаткин.

«В розничной торговле есть спрос на временных сотрудников, особенно в периоды повышения продаж, акций, праздников, сезонных пиков и периода летних отпусков у штатного персонала. Это связано с необходимостью оперативно увеличивать численность персонала для покрытия возросшей нагрузки. Рынок требует новых решений, и платформа “Авито Подработка” становится важным мостиком между бизнесом и соискателями. Она позволяет нам гибко закрывать потребность в исполнителях в зависимости от сезона. Цифры по линейному персоналу в наших магазинах тоже подтверждают интерес сотрудников к частичной занятости: 24% сотрудников наших магазинов работают на неполных контрактах или имеют дополнительную занятость в нашей компании», — сказала директор по привлечению и подбору персонала «Ашан Ритейл Россия» Екатерина Недельчо.

«Авито Подработка» предлагает смены от крупных проверенных бизнес-заказчиков, среди самых популярных позиций — сборка и доставка товаров, выкладка продукции, обслуживание покупателей и другая помощь в торговом зале, погрузка и разгрузка, уборка помещений.

Сервис встроен в актуальную версию мобильного приложения «Авито». Предложения доступны в категории «Подработка», куда можно перейти через меню под поисковой строкой или с помощью одноименного фильтра. Для старта исполнителю потребуется статус самозанятого, который можно оформить здесь же с помощью подсказок платформы. Оплата за подработку поступит в течение 1-2 суток после подтверждения завершения смены.