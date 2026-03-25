CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Sitronics Group подтвердила соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001–2015

Sitronics Group объявил об успешном прохождении ресертификации системы менеджмента качества. Действие сертификата подтверждено в отношении широкого спектра направлений: от проектирования объектов связи и центров обработки данных (ЦОД) до разработки ПО, производства и поставки различного ИКТ-оборудования, программно-аппаратных комплексов.

Сертификат выдан по национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015), что подтверждает высокий уровень зрелости бизнес-процессов компании и ее готовность реализовывать проекты любой сложности.

В область сертификации вошли ключевые компетенции Sitronics Group, среди которых организация проектирования и строительства объектов связи, вычислительных ЦОД, выполнение функций генерального подрядчика и генерального проектировщика, включая работы по реконструкции и капитальному ремонту. Также в список вошли проектирование, производство, поставка и обслуживание вычислительных сетей, модульных дата-центров, ИКТ-оборудования, серверов и систем хранения данных, мультимедийных систем и частных LTE-сетей.

Кроме того, область действия сертификата распространяется и на услуги управленческого и технического консалтинга, включая аудит и аутсорсинг эксплуатации сетей связи и корпоративной ИТ-инфраструктуры.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет
«Подтверждение сертификата ГОСТ Р ИСО 9001–2015 — это не просто формальность, а отражение системного подхода к управлению качеством на всех этапах — от проектирования до сервисного обслуживания. Для наших партнеров и заказчиков это гарантия того, что процессы компании выстроены в соответствии с национальными и международными стандартами, что критически важно при реализации масштабных инфраструктурных проектов, включая строительство объектов связи и внедрение сложных цифровых платформ», — отметил директор департамента сервиса Sitronics Group Алексей Григорьев.

Наличие действующего сертификата позволяет Sitronics Group подтверждать соответствие требованиям заказчиков при участии в тендерах и реализации государственных и корпоративных программ цифровизации. Особое внимание в рамках сертифицированной системы менеджмента уделяется направлениям, связанным с импортозамещением и производством собственного оборудования, а также интеграционным проектам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP

Некоторым россиянам хотят полностью запретить пользоваться сотовыми телефонами и смартфонами. Кого коснется

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Совфед готовит введение «санитарных правил» для ИИ в образовании

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия

Российский разработчик ИБ объявил о трансформации: из вендора в архитектора сетевого доверия

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
