В Технопарке «Сколково» состоится конференция по прогнозированию спроса и операционному планированию в цепях поставок – Supply & Demand Planning Conference

16 апреля в Технопарке «Сколково» состоится конференция по прогнозированию спроса и операционному планированию в цепях поставок – Supply & Demand Planning Conference.

В условиях постоянно меняющегося рынка и неопределенности эффективное прогнозирование спроса и планирование в цепях поставок становятся ключевыми факторами успеха для современных компаний. Ежегодная конференция по прогнозированию спроса и операционному планированию в цепях поставок предоставляет уникальную платформу для обсуждения актуальных решений, которые помогают контролировать и адаптировать цепочки поставок к новым вызовам.

Тема этого года: «Человек – главный драйвер цепи поставок: актуальные решения и роли, управляющие процессами».

Конференция стала традиционной платформой для общения и обмена опытом, обсуждения актуальных трендов, тенденций и передовых практик. Участники получат возможность задать вопросы экспертам отрасли, чтобы найти решения для своих задач, познакомиться с коллегами и расширить деловые контакты.

Для кого:

  • Собственники бизнеса
  • Директора по логистике и планированию
  • Руководители направлений управления цепями поставок
  • Финансовые и операционные директора

К участию приглашены спикеры компаний GRASS, Нильсен, ITMS, «Яков и Партнёры», Б1, Дикси, Магнит, «ВкусВилл», Группа «Черкизово», «Синергетик», «Русмолко», Solopharm, Hoff, Акрихин, «ГФК-Русь», Rulog и другие.

Ключевые темы деловой программы:

  • Data-driven планирование – забота о бизнесе и людях: как цифры поддерживают компании и команды в эпоху тотальной экономии
  • Планирование ≠ Прогнозирование: как выстроить “decision flow” вокруг системы планирования
  • Применение аналитики больших данных для улучшения планирования в Retail
  • Новые горизонты в управлении запасами: примеры лучших практик для FMCG от лидеров отрасли
  • Оптимизация цепочки поставок в сегменте Fresh: от планирования до доставки
  • Стратегии эффективного управления спросом в секторе Non-food: примеры и результаты
  • Современные технологии в ECOM: управление цепями поставок в условиях нестабильности
  • Успешные подходы к управлению производственными процессами в фармацевтике
  • Перспективы устойчивого развития цепей поставок в DIY-отрасли
  • Укрепление внутренней координации в цепочках поставок: лучшие практики из FMCG
  • Логистика в торговле: как автоматизация повышает рентабельность
  • Адаптация цепей поставок в ответ на изменения рынка: кейсы из Pharma и Retail

