«Айтеко» расширяет партнерство с Yandex B2B Tech в области ИИ

Компания «Айтеко» объявила расширении партнерства с Yandex B2B Tech в области решений на базе искусственного интеллекта. «Айтеко» будет предоставлять весь комплекс услуг по внедрению и поддержке технологий на базе платформы Yandex AI Studio в бизнес-процессы клиентов из разных отраслей, в том числе промышленности, финансов и госсектора.

«Айтеко» и Yandex B2B Tech развивают технологическое сотрудничество с 2024 г. Ранее компания уже предоставляла клиентам инфраструктурные и платформенные сервисы Yandex Cloud. Расширение партнерства в сфере ИИ позволит «Айтеко» увеличить портфель высокотехнологичных решений и предоставлять заказчикам современные технологии для автоматизации и повышения эффективности бизнес-процессов, таких как интеллектуальная обработка документов, создание корпоративных баз знаний, речевая аналитика контакт-центров и создание агентов на базе AI Studio.

«Развитие искусственного интеллекта — одно из ключевых направлений цифровой трансформации, и для нас важно, чтобы эти технологии эффективно работали в реальных бизнес-процессах наших заказчиков. Партнёрство с Yandex B2B Tech позволяет нам предлагать заказчикам не только передовые ИИ-технологии, но и гарантировать их устойчивую работу, масштабируемость и практическую ценность для бизнеса», — отметил Сергей Попов, управляющий партнер ГК «Айтеко».

Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов

В рамках расширения партнерства «Айтеко» возьмет на себя внедрение ИИ-продуктов, их адаптацию под задачи заказчиков, масштабирование и сервисную поддержку. Компания обладает экспертизой как в создании собственных решений, так и в построении сложной инженерной и ИТ-инфраструктуры для организаций в различных отраслях. Одним из ключевых направлений работы «Айтеко» является внедрение высокотехнологичных on-premises-решений в компаниях из сфер энергетики, промышленности, а также государственного сектора.

Yandex B2B Tech, в свою очередь, будет отвечать за предоставление современного технологического стека для совместных решений и делиться экспертизой в сфере ИИ. Компания постоянно увеличивает количество корпоративных сценариев использования генеративных моделей, развивает агентные решения и имеет опыт внедрения ИИ в инфраструктуру и бизнес-процессы клиентов. ИИ-решения Yandex B2B Tech можно разворачивать как в облачной инфраструктуре клиентов, так и на собственных серверах заказчиков.

Другие материалы рубрики

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Сбежавшая из России Samsung за год заработала в стране полмиллиарда на исследованиях и разработках

Как получать доход от инвестиций в ИТ

Британская налоговая отдала госконтракт на полмиллиарда фунтов облаку Amazon, единственному участнику тендера

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Создана работающая в дыму и пыли система видеонаблюдения в 20 раз дешевле тепловизора

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
