ГК «Мантера» внедрила iSpring LMS для централизованного обучения сотрудников

Группа компаний «Мантера» автоматизировала систему обучения и оценки персонала с помощью платформы iSpring LMS. Решение позволило объединить обучение сотрудников разных бизнес-направлений, выстроить единые стандарты сервиса и снизить затраты на внешние образовательные программы. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

ГК «Мантера» работает в индустрии гостеприимства и управляет туристической инфраструктурой: курортами «Красная Поляна» и «Архыз», тематическим парком «Сочи Парк», туроператором Mantera Travel, винодельней «Шато де Талю» и другими объектами. После объединения всех направлений бизнеса в единую экосистему в 2021 г. компания столкнулась с задачей централизации обучения для сотрудников.

Ранее обучение развивалось автономно внутри каждого бизнес-направления. Команды сами формировали программы и стандарты, сочетали офлайн- и онлайн-форматы. В новых условиях такой подход не обеспечивал единство стандартов и кросс-функциональный обмен опытом. В 2024 г. компания создала Академию «Мантера», чтобы централизовать знания и обучение.

По мере развития Академии, компании требовалась система, которая объединит обучение, оценку и кадровые процессы. При выборе решения команда ориентировалась на понятный интерфейс, возможность интеграции с HR-системами и инструменты оценки сотрудников. Эти задачи полностью закрыла iSpring LMS.

«В наших компаниях похожие бизнес-процессы: мы все работаем с гостями и впечатлениями. Но отель три звезды и отель пять звезд — это разные уровни сервиса. Именно поэтому сейчас у нас есть общая база учебных материалов, а есть контент, персонализированный под конкретный бизнес-актив. С учетом текущих условий на рынке труда мы понимаем, что дешевле и проще сохранять и обучать персонал, чем постоянно искать новый. Нам важно было построить кросс-функциональные траектории развития и сквозную систему оценки на управленческих должностях. Что мы, собственно, и сделали с помощью оценки 360 градусов в iSpring, которая очень круто реализована», — сказал Илья Мещеряков, заместитель директора Академии «Мантера».

После внедрения iSpring LMS обучение в компании ведется в едином цифровом пространстве. При добавлении в кадровую систему сотрудники автоматически получают доступ к курсам. Для каждого формируется траектория: общая и специализированная — под должность и бизнес-направление. Платформа позволяет проводить оценку персонала, включая метод «360 градусов», отслеживать результаты, выявлять зоны роста и развивать навыки, которые действительно важны для бизнеса.

Обучение опирается на реальные рабочие процессы. Внутренние эксперты делятся практическим опытом, а при необходимости привлекаются внешние специалисты. Такой подход помогает быстрее применять знания в работе и снижает зависимость от внешних курсов.

Переход на iSpring LMS помог «Мантере» связать обучение с операционными показателями: качеством сервиса, удержанием персонала и эффективностью работы с гостями. По итогам внедрения Академия «Мантера» обучает в iSpring LMS более 3 тыс. сотрудников. За 2025 г. удалось снизить текучесть и повысить закрепляемость новых сотрудников. Дополнительно компания сократила расходы на внешнее обучение на 15% за счет развития собственных программ для управленцев и линейного менеджмента.

«При внедрении LMS компании чаще всего сталкиваются с двумя задачами: объединить разрозненное обучение и связать его с бизнес-результатами. В этом проекте обе задачи решены. iSpring LMS позволила автоматизировать оценку, настроить индивидуальные траектории и встроить обучение в ежедневную работу сотрудников. В результате компания не просто обучает, а управляет развитием персонала через данные — видит прогресс, быстрее закрывает пробелы и поддерживает единый уровень сервиса во всех точках контакта с клиентом», — сказала Екатерина Бергер, коммерческий директор iSpring.