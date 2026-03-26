Индекс курьера SuperJob: март 2026

Средние рыночные зарплатные предложения для курьеров за год выросли на 5%, а сезонное повышение с января по март 2026 г. составило 10% (сказался ажиотаж, свойственный гендерным праздникам). Зарплаты курьеров превышают зарплаты работников с высшим и средним профессиональным образованием: труд доставщиков ценится выше труда тех, кто учился своей профессии четыре и более лет. SuperJob представляет «Индекс курьера» — инструмент для оценки макротенденций в развитии экономики.

Средняя рыночная зарплата курьеров в настоящее время на 27% выше, чем у специалистов без высшего образования, и на 12% выше, чем у специалистов с высшим образованием. Медианные зарплаты курьеров в Москве за год выросли на 5% (+7000 руб., март 2026 г. к марту 2025 г.). Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Статистика рынка труда: службы доставки — единственная сфера из топ-10 сфер с наибольшим числом вакансий, сумевшая нарастить спрос на персонал по сравнению с прошлым годом. Вакансий служб доставки стало больше на 2%, а число резюме выросло на четверть (+26%). В то время как по рынку труда в целом вакансий стало на 20% меньше, а количество резюме увеличилось на треть (+34%).

В I квартале 2026 г. индекс ВО (отношение медианной зарплаты квалифицированных специалистов с высшим образованием к медианной зарплате курьеров) колебался в границах 0,82—0,88, индекс КС (отношение медианной зарплаты квалифицированных специалистов без высшего образования к медианной зарплате курьеров) — в границах 0,72—0,74.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/