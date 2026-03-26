Ozon и МИЭМ ВШЭ запускают совместную мастерскую по кибербезопаности для студентов

Ozon и Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого станет повышение качества ИТ-образования, разработки и актуализации образовательных программ. В рамках соглашения запускается уникальная мастерская «ML в информационной безопасности», где студенты будут работать на стыке машинного обучения и защиты цифровых платформ. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Для Ozon сотрудничество с МИЭМ ВШЭ станет возможностью внести вклад в развитие успешных и эффективных ИТ-специалистов и сформировать экосистему отечественных ИТ-талантов.

Основная задача мастерской заключается в подготовке специалистов, способных обеспечивать безопасность современных систем искусственного интеллекта. Студенты будут работать над реальными задачами индустрии вместе с ИТ-инженерами Ozon Tech и исследовать методы защиты больших языковых моделей, анализировать уязвимости и разрабатывать механизмы повышения устойчивости ИИ-систем к различным видам атак.

Мастерская по информационной безопасности Ozon и МИЭМ ВШЭ полностью погрузит студентов в решение реальных практических задач, над которыми ежедневно работают ИТ-специалисты Ozon Tech. Большое внимание в учебном процессе будет уделено обучению методам поиска и оценки рисков внедрения искусственного интеллекта в процессы компании, построения безопасной архитектуры продуктов компании с ИИ. Это позволяет учащимся наращивать экспертные знания в практических навыках и формировать собственное портфолио еще на этапе обучения

Кирилл Мякишев, директор по информационной безопасности Ozon: «В ИТ-специальностях особенно важно пополнение собственного портфолио реальными практическими кейсами, получение практических знаний и навыков, которые потребуются далее в работе. И в нашей мастерской студенты могут получить этот опыт, не отрываясь от учебного процесса в университете. А эксперты Ozon выступят для ребят наставниками и поделятся собственным опытом разработки. Соглашение о сотрудничестве с МИЭМ ВШЭ станет для нас еще одним шагом к развитию IT-сообщества в стране, в выстраивании коммуникации между академической средой и бигтехом и поможет нам сформировать кадровый резерв».

Дмитрий Коваленко, проректор НИУ ВШЭ, директор МИЭМ: «Сегодня защита систем ИИ – исследовательское поле со множеством неизвестных. Инфраструктура защиты технологий ИИ от киберпреступников находится сейчас только на стадии формирования. Но запросы на такую защиту звучат все громче от самых разных субъектов в области ИТ. Именно поэтому мы создаем мастерскую. Более того, уже в текущем календарном году мы запустим и соответствующую образовательную программу магистратуры. Выбор индустриального партнера в столь новом деле – стратегическая задача для вуза. Ozon Tech – команда с самым высоким накопленным уровнем практической экспертизы в рассматриваемой области, обеспечивающая работу передовой масштабной платформы, которой пользуются десятки миллионов человек и в которой активно применяется ИИ».

Олег Евсютин, руководитель департамента кибербезопасности МИЭМ ВШЭ: «Обеспечение безопасности систем искусственного интеллекта – новое направление в области кибербезопасности, требующее подготовки специалистов нового типа на стыке дисциплин, хорошо знающих технологии ИИ и при этом владеющих полной базой знаний в части информационной безопасности. Такие компетенции формируются только в условиях работы с практическими задачами, идущими из реального сектора. Модель учебного процесса, которую мы будем применять в мастерской, в полной мере учитывает эти обстоятельства».

Ozon Tech занимается ИТ-разработкой в разных направлениях бизнеса цифровой платформы Ozon — приложений клиента и продавца, автоматизированных систем на складах, платформы для разработчиков, а также информационной безопасностью и многим другим. Сейчас в команде задействовано свыше 8 тыс. ИТ-инженеров.