Рабочие и производственники «утекают». hh.ru и HRlink составили рейтинг самых мобильных и статичных профессий

Команды исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, и сервиса кадрового ЭДО HRlink провели опрос среди представителей 260 российских компаний и выявили, текучка каких сотрудников наиболее выражена и влияет на бизнес-процессы. Опрос проводился в период с 6 по 20 марта 2026 г. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

По данным исследования hh.ru и HRlink, в российских компаниях наиболее стабильны в работе сотрудники сферы маркетинга и рекламы (лишь 2% из опрошенных компаний отметили их текучку как выраженную), юридические специалисты (3%) и топ-менеджеры и руководители высшего звена (5%).

И наоборот — наиболее заметна текучка производственного персонала, такого как: машинисты, механики, монтажники, сварщики, слесари, технологи и т.д. (42% участников опроса выбрали этот вариант ответа). Также ярко выражена частая смена представителей рабочих специальностей: водителей, грузчиков, разнорабочих, упаковщиков, сортировщиков и др. (40%). Довольно часто меняют работу и молодые специалисты и стажеры (30%), специалисты по продажам и инженерные кадры (по 21%).

В компаниях с численностью сотрудников более 500 человек наиболее заметна текучка среди производственного и рабочего персонала (57% и 49%, соответственно). При этом в небольших бизнесах численностью до 100 человек чаще всего меняют работу специалисты по продажам (44%), тогда как в средних и крупных компаниях их текучка не так выражена (12% и 16%, соответственно).

Больше трети (35%) респондентов отмечают, что в среднем сотрудники работают в одной компании от трех до пяти лет. Причем, такая тенденция наблюдается чаще всего в средних по численности организациях (100-500 сотрудников) и в больших корпорациях (более 500 человек) — 38% и 37% соответственно.

По опыту четверти опрошенных (25%), россияне переходят к другим работодателям в среднем спустя год-три года пребывания на одном месте. В 19% компаний сотрудники остаются на одном месте от пяти до десяти лет, а в 14% — меняют место работы меньше чем через год. От 10 лет и более на одном месте трудятся работники только 3% российских компаний.

При этом в небольших компаниях срок работы сотрудников распределяется более-менее равномерно: в 23% компаний они остаются на одном месте от года до трех лет, в 28% — от трех до пяти лет, в 26% — от пяти до десяти лет.

«Как признаются участники опроса, сложнее всего удержать на одном месте машинистов, механиков, монтажников, сварщиков, слесарей, технологов и другой производственный персонал (34% респондентов выбрали этот вариант ответа). Такая же проблема наблюдается и с представителями рабочих специальностей — водителями, грузчиками, разнорабочими, упаковщиками, сортировщиками (32%). Это можно объяснить тем, что сейчас на рынке высокий спрос на таких специалистов. Чтобы заполучить ценные кадры, компании могут предлагать таким сотрудникам более выгодные условия, чем на их текущем месте работы, а работники получают возможность менять место трудоустройства, выигрывая в заработной плате. Также не стоит забывать, что это физически тяжелый труд, и мы можем наблюдать, что после нескольких лет работы на подобных позициях люди хотят сменить деятельность на что-то менее сложное», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

«Компании, которые прицельно вкладываются в HR-автоматизацию, фактически инвестируют в удержание персонала. Особенно заметен этот эффект в работе с молодыми специалистами, для которых цифровые каналы взаимодействия по умолчанию являются основными, тогда как бумажная волокита воспринимается как устаревший и демотивирующий фактор. Автоматизация позволяет снизить количество ошибок и кратно ускорить процессы — так, в 2025 г. пользователи HRlink суммарно сэкономили почти 15 млн часов рабочего времени. Это не просто операционная эффективность, но возможность для сотрудников сосредоточиться на действительно значимых задачах. Как итог, в компаниях повышается уровень удовлетворенности работой, люди дольше остаются в компании и реже задумываются о смене работы», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

Исследование также показало, что компаниям непросто замотивировать не переходить с одного места работы на другое молодых специалистов и стажеров (это отмечают 27% опрошенных), представителей инженерных профессий (20%) и специалистов по продажам (17%).