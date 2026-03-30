IBS расширяет направление ИТ-сервисных услуг

Группа компаний IBS создает Лабораторию сервисов IBS. За развитие этого направления будет отвечать Артур Зайнуллин, назначенный на должность директора дивизиона «Аутсорсинг и сервисы». Об этом CNews сообщили представители IBS.

Согласно экспертной оценке IBS, до 15–20% объема российского рынка ИТ-услуг и ИТ-аутсорсинга в среднесрочной перспективе будет приходиться на сервисы сопровождения, развития и трансформации корпоративных ИТ-систем, где заказчики ожидают не только соблюдения SLA, но и получения измеримых бизнес-эффектов.

Новое направление — Лаборатория сервисов IBS — расширит возможности профессионального сопровождения корпоративных ИТ-систем в сравнении с классическим аутсорсингом. В основе подхода — раннее выявление рисков, автоматизация типовых операций поддержки, прозрачность затрат на ИТ и ответственность за результат работы сервиса в целом, а не только за отдельные технологические контуры. По оценкам IBS, переход к такой модели может сократить долю рутинных операций на 20–30% и высвободить до 10–15% ресурса профильных ИТ-команд для задач развития.

В отличие от модели, где сопровождение подключается после запуска решения, Лаборатория сервисов IBS выстраивает работу по всему жизненному циклу корпоративных ИТ-систем: от требований к безопасности и отказоустойчивости до управления изменениями, анализа инцидентов и развития сервисных метрик. Это позволяет не только поддерживать стабильность, но и системно повышать управляемость ИТ-систем. По расчетам IBS, такой подход может снижать совокупную стоимость владения корпоративными ИТ-системами на 10–15% и сокращать время восстановления критичных бизнес-сервисов на 15–25%.

Артур Зайнуллин, директор дивизиона «Аутсорсинг и сервисы» IBS: «Сопровождение ИТ-сервисов уже не ограничивается технической поддержкой. Наша задача — не просто обеспечивать работоспособность систем, а помогать бизнесу сохранять устойчивость, управляемость и темп изменений. IBS обладает глубокой экспертизой в комплексном сопровождении корпоративных информационных систем, сильной командой и зрелыми процессами. Лаборатория сервисов IBS сфокусирована на том, чтобы наши партнеры получали не только стабильную эксплуатацию, но и измеримый эффект для своего бизнеса. Мы готовы обеспечивать проактивную поддержку и сопровождение корпоративных ИТ-решений, включая ERP, CRM, BI, СУБД и заказное ПО. По нашей экспертной оценке, переход к такой модели может повышать производительность сервисных команд на 15–20% и высвобождать до 10–15% времени для задач развития».

Артур Зайнуллин работает в группе компаний IBS более 10 лет. С апреля 2026 г. назначен директором дивизиона «Аутсорсинг и сервисы» и руководителем Лаборатории сервисов IBS. Ранее занимал должности директора департамента разработки корпоративных решений, директора отделения «SAP-разработки» и руководителя проектов.