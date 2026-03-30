CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

ITFB Group усиливает направление по внедрению ERP-систем для крупного бизнеса

ITFB Group расширяет экспертизу в области внедрения платформенных решений для крупных предприятий, консолидируя компетенции в рамках направления ITFB Core. Ключевыми для команды станут работы с системами «» и «Галактика», а также поддержка и миграция с решений SAP. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

Основная задача направления — закрыть потребности компаний в автоматизации типовых бизнес-процессов, например, бухгалтерского и управленческого учета, кадрового делопроизводства, управления производством, ремонтами и оборудованием.

Команда ITFB Core объединяет специалистов, которые глубоко погружены в специфику бизнес-процессов крупных корпораций, и владеют необходимой экспертизой для реализации этих задач на российских платформах. Это позволяет решать задачи кастомизации там, где стандартный функционал не покрывает потребности уникальных производств или особенности учета.

За плечами команды 20 лет — участие в крупных проектах для лидеров ключевых отраслей экономики: нефтегазового сектора, агропромышленного комплекса, ритейла и металлургии. Совокупный опыт команды в сфере внедрения ERP-систем превышает 25 лет.

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники
От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники Бизнес

«Крупный бизнес привык к высоким стандартам взаимодействия, четкому разделению зон ответственности и глубокой проработке методологии. Когда перед госкорпорациями встала задача миграции и адаптации решений, успех сопутствовал именно тем командам, где работали специалисты с “большой” интеграционной культурой, — сказал Юрий Евтушик, директор направления ITFB Core. — Наша команда сформирована из таких профессионалов. Мы понимаем, как устроены бизнес-процессы компаний: бухгалтерский учет, логистика, производство, налогообложение. Это позволяет выстраивать диалог с заказчиком на одном языке и предлагать решения, которые действительно работают в его специфике».

Основными заказчиками ITFB Core станут компании крупного бизнеса, включая коммерческие структуры и государственные корпорации, которым необходима трансформация бизнеса через внедрение и поддержку платформенных решений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Российская ERP замещает Oracle и SAP: опыт «ФосАгро» и «Сургутнефтегаз»

Самый популярный дистрибутив Linux под ударом. Проект Ubuntu спустя 12 лет работы покинул один из ключевых разработчиков

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Российский разработчик промышленных роботов привлек 200 миллионов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
