Т2 нарастила продажи за счет сервисов навигации

Т2, российский оператор мобильной связи, сообщил о том, что ему удалось нарастить продажи в электронной коммерции благодаря интеграции с картографическим сервисом «2ГИС». Сотрудничество Т2 и «Ростелекома» в представленности на площадке позволило увеличить количество онлайн-покупок в этом канале на 218%. Число аудитории, которую привлекла цифровая витрина Т2 в геосервисе, превысило 1 млн человек.

Ключевой фактор роста целевых действий клиентов – усиление визуального присутствия Т2 и «Ростелекома» в цифровой среде. Чтобы добиться этого, группа компаний внедрила комплексную витрину своих сервисов и продуктов. Треть перешедших в карточку Т2 пользователей совершили целевое действие: построили маршрут, перешли на сайт или позвонили в клиентский центр. Всего доля клиентов, посетивших салоны связи Т2 после пользования геосервисами, достигла 10%. Уникальные форматы «2ГИС» стали стабильным и постоянным источником новых подключений и для «Ростелекома».

Инструменты платформы позволили клиентам находить на картографическом сервисе «2ГИС» виртуальные объекты «Ростелекома», не имеющего собственной офлайн-сети. Компания также внедрила уникальный для рынка проект по представленности в карточках жилых домов в разделе «организация в доме». Это помогает пользователям «2ГИС» видеть, в каких жилых домах есть возможность подключить услуги «Ростелекома», а самой компании – получить новые точки контакта с потенциальной аудиторией.

Денис Голещихин, директор по продажам и развитию массового рынка Т2 и «Ростелекома», сказал: «Сегодня цифровая навигация напрямую влияет на офлайн-трафик. Мы нетрадиционно используем геосервисы: не только в качестве рекламной площадки, но и как инструмент продаж. Для телеком-рынка такое использование навигационных сервисов – настоящая инновация в геомаркетинге. Для нас важно системно управлять всеми точками контакта с клиентом в рамках группы компании. Проект показывает, что синергия технологий и розничной сети дает кратный рост эффективности. Это подтверждает успешность стратегии В2С-кластеров Т2 и «Ростелекома» в развитии цифровых экосистем и усилении присутствия брендов в точках контакта с клиентом».