Аналитический центр B2B-РТС подвел итоги закупочной активности 2025 г.

Эксперты аналитического центра российской электронной торговой платформы для бизнеса и государства B2B-РТС (объединяет площадки B2B-Center, «РТС-тендер» и OTC) сформировали карту закупочной активности российских отраслей и регионов за 2025 г. Об этом CNews сообщили представители B2B-РТС.

Анализ данных площадок в контуре В2В-РТС (площадки коммерческих закупок B2B-Center и федеральной электронной площадки «РТС-тендер»), других электронных торговых площадок, открытых данных ЕИС, аналитических систем «Спарк-Маркер» и Seldon, а также исследование рынка аудиторско-консалтинговой компании Kept показывают следующее.

В условиях макроэкономических и геополитических вызовов российский рынок закупок сохраняет устойчивость и положительную динамику.

Структура коммерческого сегмента изменилась: инвестиционная активность концентрировалась в отдельных отраслях, а часть секторов перешла в режим сдерживания расходов. В 2025 году совокупный объем коммерческого сегмента составил 30,3 трлн рублей.

Регулируемые электронные закупки стали более эффективными за счет регуляторных изменений и цифровых инструментов, стимулируя развитие ключевых отраслей экономики. Объем контрактации в этом сегменте составил в 2025 году 21,6 трлн рублей.

Основной объем закупок в цифровой форме продолжает концентрироваться вокруг столичных агломераций и крупнейших промышленных центров: Москвы и Московской области, Свердловской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Красноярского края.

Согласно данным электронных торговых площадок и агрегаторов, в 2025 г. коммерческий рынок закупок показал умеренный, но устойчивый рост. Количество объявленных процедур увеличилось на 3,9% и превысило 460 тыс.

Ключевыми отраслевыми драйверами роста стали металлургия, горнодобывающая промышленность, строительство, ритейл и машиностроение. Снижение активности зафиксировано в угледобыче, АПК и отдельных сегментах химической промышленности.