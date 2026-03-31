Аналитика «Телфин»: бизнес становится более избирательным в общении

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» изучил динамику потребления услуг связи в различных отраслях бизнеса. На российском рынке наблюдается тренд на переход от массовых коммуникаций к «осознанным» контактам. Предприятия стали больше анализировать общение и корректировать стратегии взаимодействия с клиентами.

По оценкам «Телфин», рост потребления коммуникационных сервисов за год составил 15,5%. В 2025 г. лидерами по подключению телеком-решений стали следующие отрасли: торговля, услуги населению, ИТ и телеком, финансы и консалтинг, а также логистика.

«Сфера торговли традиционно демонстрирует высокий спрос на коммуникационные сервисы — для персонализации клиентского опыта, быстрого обслуживания в омниканальной среде и автоматизации общения. В 2025 г. торговые компании стали в 2 раза чаще подключать сервисы речевой аналитики для контроля ведения продаж, анализа диалогов и корректировки механики взаимодействия с покупателями», — сказал Иван Павлов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Телфин».

Наибольшую динамику спроса на подключение коммуникационных сервисов в 2025 в сравнении с предыдущим годом показали компании из сфер: финансы и консалтинг, логистика, образование. В области финансов и консалтинга заметно растет интерес к услуге маркировки звонков. Организации, которые специализируются на транспортных и логистических услугах, а также образовательные центры активно подключают сервисы речевой аналитики.

«Сегодня бизнесу важно контролировать и анализировать работу с обращениями: удовлетворенность, решение проблемы с первого запроса, тональность общения. В 2025 г. спрос на речевую аналитику среди наших клиентов в целом по всем отраслям вырос на 127%. Данный сервис показывает реальную картину лояльности, помогает определить причины оттока покупателей и паттерны диалогов, ведущих к успешным сделкам», — сказал Иван Павлов.

Федеральное казначейство заменило СУБД Oracle на Postgres Pro Shardman Импортонезависимость

В 2025 г. более 75% клиентов «Телфин» подключили виртуальную АТС «Телфин.Офис» для построения полноценной платформы для общения с заказчиками. Наиболее популярными сервисами в рамках данного коммуникационного решения стали: связка телефонии с CRM, облачное хранилище, SMS, интеграция CRM с мессенджерами и онлайн-чатами.

«В современном бизнесе построение "осознанной" коммуникации становится ключевым фактором успеха. Компании используют различные каналы, отказываются от шаблонных "веерных" SMS-рассылок и массовых звонков. Сегодня важно работать там, где удобно клиенту, и общаться с ним на выбранных им платформах. Кроме этого, после каждого контакта компании стали проводить тщательный анализ данных, что позволяет не только оценивать эффективность предпринятых действий, но и оперативно корректировать стратегию общения, делая взаимодействие еще более точным и результативным», — сказал Иван Павлов, эксперт «Телфин».

