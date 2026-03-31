CorpSoft24 вывела автоматизацию логистики в отдельное бизнес-направление

Компания CorpSoft24 объявила об увеличения портфеля услуг. Экспертиза в области автоматизации транспортной логистики выделена в отдельное бизнес-направление. В компании говорят, что решение продиктовано изменениями на рынке. Эффективная логистика теперь невозможна без цифровизации, уже запустилась национальная цифровая транспортно-логистическая платформа «ГосЛог», работа с электронными транспортными накладными (ЭТрН) становится реальностью в этом году.

CorpSoft24 объединила сервисы в единую экосистему, которая охватывает основные узлы логистической цепи. В нее, в частности, вошли комплексные системы управления логистикой (TMS) и автопарком (FMS), автоматизация экспедиторской деятельности (ЛТЭ), а также специализированные решения для контейнерных терминалов (TOS). Особый акцент сделан на внедрение электронных перевозочных документов.

В CorpSoft24 поясняют, что специализированное программное обеспечение меняет работу как логистических компаний, так и логистических подразделений компаний грузоотправителей на всех уровнях. Для руководителей, например, TМS это системный подход, который дает возможность тиражировать бизнес и сократить транспортный бюджет на 10-30%. Логисты избавляются от рутины, так как автоматизация планирования маршрутов сокращает ручной труд на 80%. А ИТ-специалисты получают стабильную систему в привычной среде «», которую легко администрировать и дорабатывать под задачи предприятия.

Отдельное внимание в новом направлении уделено терминальной логистике. Внедрение систем TOS позволяет обрабатывать больше грузов без увеличения штата и техники, что ведет к росту доходов до 15% при снижении операционных расходов на 10%. Средний показатель возврата инвестиций (ROI) таких проектов составляет 120% в течение первого года.

У компании имеется опыт в реализации соответствующих проектов. В ее портфолио числятся: разработка системы управления перевозками контейнеров и комплексная автоматизация бизнес-процессов в Fesco, разработка системы класса TMS для транспортной компании «РЖД Бизнес Актив», внедрение системы «Управление контейнерным терминалом» для «Транс Синергия» и др.

Безопасность

Александр Черных, директор по развитию CorpSoft24 отметил, что интерес логистического рынка к ИТ-решениям растет: «Компании, кто хотел внедрить себе систему ERP класса, как правило это уже сделали, далее очередь доходит до отраслевых продуктов. И цифровизация логистики одно из актуальных направлений. Конечно, и государство вносит свою лепту с внедрением электронных транспортных накладных ЭТрН и заказ-заявок на перевозку, созданием единого реестра экспедиторов и перевозчиков «ГосЛог».

Но мотиватором становятся не только внешние требования. «Логистический рынок технологично развивается. Главные направления инвестиций – это системы TMS, ИИ и беспилотные технологии. Проникновение TMS сейчас около 30% и в ближайшие годы вырастет вдвое. Компании активно инвестируют в ИИ для анализа грузопотоков. Что касается беспилотных технологий, то на коммерческих маршрутах исключение водителя из кабины станет возможным уже в 2027 г. Поэтому, несмотря на текущие вызовы в отрасли, мы ожидаем бурный рост рынка ИТ в логистике», — отметил Александр Черных.

70% компаний не измеряют реальную экономию в закупках: данные исследования

Назад в 80-е. В России бешеный спрос на проводные телефоны среди чиновников

Как дата-сеты, софт и экзоскелеты становятся новой инфраструктурой робототехники для бизнеса

Рост числа интернет-покупок в России уменьшился до восьмилетнего минимума

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026

Власти введут в России платную электронную почту. Закон почти готов

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
