Itglobal.com проанализировала структуру спроса на российские технологии в Индии

Itglobal.com (подразделение корпорации ITG) проанализировал структуру спроса на российские ИТ-решения среди дистрибьюторов, интеграторов и корпоративных клиентов в Индии. По статистике наибольший интерес к отечественным продуктам проявляют компании из сфер информационных технологий, фармацевтики и финтеха.

Главным драйвером спроса выступает индийский ИТ-сектор, на который приходится около пятой части всех компаний, заинтересованных в решениях корпорации. Речь идет о дистрибьюторах, системных интеграторах, разработчиках программного обеспечения и компаниях в сфере информационной безопасности. Значительная часть их запросов связана с облачными сервисами и инфраструктурными решениями, которые рассматриваются как база для проектов по обработке данных и развитию сервисов искусственного интеллекта. Дополнительный спрос формируется на серверную инфраструктуру для центров обработки данных, необходимую для построения локальных вычислительных платформ.

Компании также изучают программные продукты экосистемы ITG. Среди них система виртуализации для создания программно-определяемых дата-центров и частных облаков, программное обеспечение для разработки автономных робототехнических систем, а также решения для анализа и оптимизации сетевого трафика в высоконагруженных телекоммуникационных и цифровых сервисах.

Со стороны конечных заказчиков спрос распределился между несколькими ключевыми отраслями индийской экономики. Среди них финтех, электроника и образование. Особенно заметную долю потенциальных клиентов формируют фармацевтические компании, что отражает растущую потребность отрасли в цифровой инфраструктуре, аналитических платформах и системах обработки данных.

Среди маркетинговых агентств из индийских технологических кластеров заметный отклик получила платформа автоматизации бизнес-процессов SimpleOne. Запросы на этот продукт также поступили от компаний из энергетического и химического секторов, которые рассматривают подобные решения как инструмент управления сервисными и операционными процессами.

«Мы стараемся раньше других замечать перспективные технологические рынки и выходить на них на начальной стадии развития. Индия одна из таких локаций, и интерес к решениям корпорации это подтверждает. При этом российские разработчики и индийские партнеры быстро находят общий язык благодаря исторически сложившемуся доверию между странами, что создает прочную основу для технологического сотрудничества», — отметил Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

Часть запросов на решения экосистемы ITG поступила и от компаний из других стран Азии и Африки, которые рассматривают Индию как площадку для технологического сотрудничества и совместных проектов. Среди них фармацевтические компании из Южной Кореи, финтех-компания из Нигерии, а также интегратор и дистрибьютор из Индонезии. Эти организации изучают возможности партнерства с корпорацией ITG для реализации проектов на индийском рынке.