На форуме «ИТ Пространство» 2 апреля участники обсудят тренды ИТ-отрасли и компетенции управленцев будущего

2 апреля в Московской школе управления СКОЛКОВО пройдет масштабный форум «ИТ Пространство», который объединит ключевых участников российского ИТ-рынка – системных интеграторов, реселлеров, разработчиков, заказчиков. Титульным партнером форума выступает ведущий ИТ-дистрибьютор Merlion.

В этом году фокус программы направлен на исследование будущего ИТ-отрасли. Что ждет российский бизнес через год, какие тренды – реальность, а какие – мимолетный хайп, и кто такой человек 2.0 в эпоху ИИ, в своей лекции раскроет Александр Чулок, д.э.н., профессор, директор центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

О том, как меняется бизнес и общество под воздействием технологий, Владимир Познер порассуждает вместе с Алексеем Абрамовым, председателем совета директоров ГК Merlion.

Одна из панельных дискуссий с участием топ-менеджеров крупнейших российских компаний, таких как Яндекс, «М.Видео», «Альфа-Банк» и Data Insight, будет посвящена расстановке сил в цифровой экономике, судьбе розничных игроков, новым правилам игры и изменению модели потребления.

На второй панельной дискуссии эксперты и топ-менеджеры из Т1, Р7, ГК «РТК-ЦОД» и «Школы управления Сколково» поднимут вопрос суверенного ИИ, стоимости внедрения ИИ в бизнес-процессы, поговорят об инфраструктуре и главных вызовах ИТ-отрасли.

Отдельная дискуссия системных интеграторов будет посвящена бюджетам на ИТ в 2026 году и новым подходам к заработку на услугах.

В выставочной зоне форума «ИТ Пространство» более 40 российских и зарубежных производителей представят свои разработки, проведут демонстрации и проконсультируют по готовым решениям.

В течение дня пройдут интервью в формате открытых выступлений. Антон Мостовой, заместитель генерального директора Р7 расскажет, как выиграть битву за пользователя у глобальных монополистов. Технический лидер Bercut Алексей Чистяков порассуждает о том, как алгоритмы, агенты и люди делят бизнес-процессы. Тимур Мустафин, директор по развитию дистрибуции Orion soft, расскажет об экосистемном подходе к развитию ИТ-инфраструктуры. А Гюзель Эпштейн, руководитель управления корпоративных продаж «Ситилинка» поделится главными вызовами и трендами в B2B-продажах в 2026 году.

В конце дня гостей ждет фуршет и мастер-класс от шеф-повара Василия Емельяненко.

