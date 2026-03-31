НИУ ВШЭ и БГУ запускают совместную ИТ-программу при поддержке Правительства Бурятии

Высшая школа экономики подписала соглашений о сотрудничестве в сфере подготовки кадров в области искусственного интеллекта и информационных технологий с Правительством республики Бурятия и Бурятским государственным университетом имени Доржи Банзарова. Документы закладывают основу для реализации совместной образовательной программы по направлению «Прикладная математика и информатика», а также для системного развития сквозных цифровых компетенций студентов и преподавателей вузов республики (программирование, анализ данных, методы искусственного интеллекта). Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

«Для нас большая честь подписать два соглашения — с Правительством Республики Бурятия и Бурятским государственным университетом имени Доржи Банзарова. Миссия ВШЭ — создавать новое знание и делиться им не только с теми студентами, которые приходят в стены университета, но и со всеми, кто готов востребовать это новое знание с коллегами других университетов, экспертами, индустриальными партнерами и региональными правительствами. Для нас этот проект и важен и приятен. Наша страна — очень большая страна и с этой точки зрения возможность предоставить наработанный опыт, образовательные технологии, качественные стандарты образования за пределами стен Высшей школы экономики в сотрудничестве с Бурятским государственным университетом — важный проект для страны, для нас и двух университетов. Главный успех любого образования — это то, что происходит с нашими выпускниками. Участие правительства Республики Бурятия — это определенный залог того, что существует заинтересованность того, чтобы выпускники были востребованы работодателями в Бурятии. Надеюсь, что те выпускники, которых мы подготовим совместными усилиями двух университетов найдут хорошую профессиональную судьбу на бурятской земле», – сказал Сергей Рощин, проректор НИУ ВШЭ.

«Мы создаем в Бурятии образовательную экосистему, которая станет основой для технологического рывка республики. В партнерстве с Высшей школой экономики и при поддержке Правительства Бурятии, Главы республики Алексея Цыденова мы запускаем программу подготовки кадров для ИT-индустрии. Это не просто обучение — это формирование новой экономической отрасли, где главная ценность — интеллект. Школьники Бурятии получат возможность осваивать передовые технологии, не покидая родную республику. Мы строим будущее, в котором таланты остаются на родине и создают новые смыслы, продукты и компании. Это только начало большого пути», – сказал Алдар Дамдинов, ректор БГУ им. Д.Банзарова.

Совместная программа БГУ и НИУ ВШЭ построена так, чтобы студенты как можно раньше начали погружаться в тематику машинного обучения и искусственного интеллекта, но при этом имели полноценный фундамент в математике и компьютерных науках. На первом и втором годах студенты изучают большое количество математических дисциплин, осваивают Python и C++, изучают большой курс по алгоритмам и структурам данных. Уже в весеннем семестре второго года студенты приступают к освоению машинного обучения, а на третьем курсе переходят к глубинному обучению. Программа направлена на подготовку аналитиков данных и инженеров ИИ, поэтому на старших курсах осваиваются дисциплины, которые важны для решения прикладных задач: от продвинутой статистики до компьютерного зрения, больших языковых моделей и ИИ-агентов.

Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ участвует в реализации всех ключевых дисциплин программы, встраивая лучшие практики и наработки Высшей школы экономики. Преподаватели факультета разрабатывают программу экзаменов, учебно-методическое содержание дисциплин и проверяют работы студентов. Лекционная часть курсов проводится в онлайн-формате с возможностью проведения выездных очных интенсивов. Семинары ведут преподаватели БГУ, что позволяет сохранить высокий уровень академической поддержки студентов. Запланировано и дальнейшее развитие взаимодействия университетов: доработка учебных планов, предоставление лекционных материалов и вариантов домашних заданий. На последнем курсе студенты программы будут готовить выпускные квалификационные работы под обязательным двойным руководством преподавателей из БГУ и НИУ ВШЭ.

В состав делегации от Высшей школы экономики также вошли декан факультета компьютерных наук (ФКН) НИУ ВШЭ Иван Аржанцев и начальник отдела сопровождения учебного процесса по онлайн-программам ФКН НИУ ВШЭ Виктор Муравлев.

