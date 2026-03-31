Премия Generation AI Awards 2026: 12 номинаций, бесплатное участие, подача заявок до 20 апреля

Первая премия по применению генеративного ИИ бизнесом Generation AI Awards объявляет о старте второго сезона и приема заявок. Победителей определит жюри, в состав которого вошли лидеры в сфере ИИ и признанные эксперты в генеративных технологиях из ведущих технологических компаний: Just AI, Яндекс, Авито, MWS AI, X5, Совкомбанк Технологии, Альфа-Банк, фонд «Сколково», Ozon, Северсталь и др.

Подать кейс на Generation AI Awards можно бесплатно. Прием заявок проводится в 12 номинациях, среди них лучший проект в области генеративного ИИ, технологическая инновация года, цифровая трансформация года, лучший стартап, лучший инхаус-проект, лучшее решение в области клиентской поддержки и др. Жюри объективно рассмотрит все присланные проекты, ориентируясь на такие критерии, как технологическая зрелость, экономический потенциал и перспективы масштабирования.

«Generation AI Awards — это зеркало зрелости российского рынка генеративных технологий. В 2025 году мы увидели проекты, где участники больше экспериментировали с генеративным ИИ, а сегодня ждем тех, кто перешел от пилотов к устойчивым бизнес-моделям. Подавая заявку, вы не просто участвуете в конкурсе — ваш успешный опыт может стать точкой роста для всего рынка», — говорит операционный директор Just AI и председатель жюри Generation AI Awards 2026 Юлия Пивоварова.

В прошлом году на Generation AI Awards было подано более 150 заявок. В главной номинации «Лучший проект в области генеративного AI» одержали победу Авито с собственным семейством LLM, которое легло в основу масштабного внедрения GenAI в сервисы компании. Лауреатами премии также оказались Совкомбанк, Альфа-Банк, СберЗдоровье, ИТМО и др.

«За последние пару лет Авито прошел путь от первых экспериментов с генеративными технологиями до системного подхода, при котором каждое вложение в ИИ должно окупаться. Именно этот опыт я привношу в работу жюри. Мы будем смотреть не на красоту презентаций, а на реальные результаты: как технология меняет бизнес-процессы, какой экономический эффект дает и насколько устойчива в промышленной эксплуатации. Рынок повзрослел, генеративный ИИ становится полноценным участником пользовательского опыта — и планка для проектов существенно выросла», — говорит Андрей Рыбинцев, управляющий директор по ИИ Авито.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 25 июня в Санкт-Петербурге, на Conversations — конференции по генеративному и разговорному AI от компании Just AI, лидера GenAI-трансформации бизнеса в России. Прием заявок на Generation AI Awards 2026 открыт до 20 апреля.