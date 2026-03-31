Самыми востребованными исполнителями рабочих профессий на подработке с посменной оплатой в начале 2026 г. стали водители спецтехники — «Авито Подработка»

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали динамику предложений о подработке на платформе с начала 2026 г. по середину марта и выяснили, каких исполнителей в сегменте «синих воротничков» с посменной оплатой искали активнее всего по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Самыми востребованными оказались водители спецтехники — предложений с посменной оплатой для них за год стало больше почти в 2,3 раза (+125%), а исполнители могли рассчитывать в среднем на 6 942 руб. за смену. Представители этой профессии управляют строительной, погрузочно-разгрузочной и коммунальной техникой, такой как экскаваторы, автокраны, погрузчики и самосвалы.

Важно учитывать, что фактический доход исполнителей может существенно отличаться от средних значений, так как зависит от продолжительности смен, требуемого опыта, региона и других факторов.

Почти так же активно искали монтажников — исполнителей, которые занимаются сборкой, установкой и подключением оборудования, конструкций и инженерных систем. Количество предложений о подработке с посменной оплатой для монтажников увеличилось в 2,2 раза (+124%) за год, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 8 071 руб. за смену.

В тройку лидеров также вошли упаковщики, которые чаще всего заняты на складах и готовят товары к отправке или выдаче. За год число предложений о подработке с посменной оплатой для них выросло также в 2,2 раза (+122%), а среднее предлагаемое вознаграждение с начала 2026 г. по середину марта достигало 4 794 руб. за смену.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать цифровизация

Параллельно с ростом предложений со стороны бизнес-заказчиков увеличивается и интерес самих исполнителей к подработке с посменной оплатой. В начале 2026 г. они особенно активно искали такие варианты подработки плиточником (+125%), товароведом (+96%) и продавцом-консультантом (+96%).

«С начала года мы видим заметное усиление интереса компаний к формату подработки в сегменте рабочих профессий. Бизнес-заказчики все чаще обращаются к нему для закрытия более сложных, прикладных задач — особенно в технических, монтажных и строительных направлениях. Это говорит о том, что подработка превращается в универсальный инструмент: позволяет гибко реагировать на сезонные пики и оперативно усиливать проектные команды. Наибольший рост числа предложений с посменной оплатой для «синих воротничков» с начала года по середину марта зафиксирован в Самарской области — в 2,7 раза (+174%). В число лидеров также вошли Москва (+115%) и Санкт-Петербург (+101%)»,— сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Другие материалы рубрики

Как получать доход от инвестиций в ИТ

Назад в 80-е. В России бешеный спрос на проводные телефоны среди чиновников

Как дата-сеты, софт и экзоскелеты становятся новой инфраструктурой робототехники для бизнеса

Рост числа интернет-покупок в России уменьшился до восьмилетнего минимума

Рынок вычислительной техники в 2026 году: ограничения роста, дорогой ИИ и борьба за инфраструктуру

Власти введут в России платную электронную почту. Закон почти готов

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/