Уже в этот четверг состоится IV Партнерская конференция «Базальт СПО». С какими экспертами вы можете встретиться?

2 апреля в отеле Soluxe Hotel Moscow состоится AltConf: Orange Season — четвертая партнерская конференция «Базальт СПО».

С 10:15 по 12:00 в зале Пекин пройдет пленарная сессия с участием топовых экспертов в области ИТ-технологий и бизнеса.

Среди топовых спикеров:

Виктор Покусов

Генеральный директор ТОО «Национальный инновационный центр»

Кирилл Песчаный

Вице-президент, директор по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре ПАО «Ростелеком»

Роман Фалалеев

Генеральный директор ООО «Транснефть-Технологии»

Ренат Лашин

Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт»

Валентин Макаров

Президент ассоциации «Руссофт»

Андрей Арефьев

Сооснователь Pragmatic Tools

Павел Хайрутдинов

Заместитель начальника департамента технической политики ИТ-решений Корпоративного центра ПАО «Россети»

Модератором сессии выступит Александр Левашов — шеф-редактор TAdviser.

