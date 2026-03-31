«Ютрейс» обновила свой флагманский продукт под задачи цифровой маркировки макарон, меда и сухого пюре

«Ютрейс» (Utrace), разработчик облачных решений для управления цифровой маркировкой, объявила о модернизации своей флагманской платформы уровня L4 «Ютрейс Хаб». Теперь крупнейшие производители и поставщики макарон, сухого пюре и некоторых других товарных категорий смогут использовать ИТ-решение для соблюдения требований законодательства в области прослеживаемости продукции.

«Ютрейс Хаб» (Utrace Hub) – облачная платформа маркировки, которая позволяет в автоматическом режиме заказывать коды «Дата Матрикс» из ГИС МТ «Честный знак», передавать регулятору все необходимые сведения о вводе товаров в оборот, а также отслеживать движение продукции до этапа выбытия.

Обновление платформы вышло на фоне вступления в силу требований об обязательной цифровой маркировке для ряда категорий бакалейной продукции в потребительской упаковке с 1 сентября 2026 г. Теперь с помощью системы производители и импортеры макаронных изделий, натурального меда, а также сухого пюре и аналогичных продуктов быстрого приготовления смогут полностью автоматизировать процедуры обязательной маркировки в соответствии с новыми требованиями.

«Ютрейс Хаб» отличается высокой пропускной способностью – свыше 20 млрд кодов в год на клиента, что делает ее подходящей как для средних предприятий, так и для крупных производителей с многотысячным ассортиментом. Решение легко интегрируется с оборудованием для печати кодов, системами управления складами (WMS), ERP и другими корпоративными системами — без необходимости масштабной перестройки ИТ-ландшафта. Платформа «Ютрейс Хаб» входит в реестр российского ПО Минцифры России и отвечает всем современным требованиям кибербезопасности.

«Новые категории — это товары с высокой оборачиваемостью и значительным количеством вариантов фасовки. Здесь особенно критична полная автоматизация маркировки, чтобы исключить ошибки, задержки отгрузок и потенциальные штрафы, связанные с отсутствием продукции в соответствующих системах учета. Мы адаптировали функционал «Ютрейс Хаб» именно под эту специфику. Это позволяет нашим клиентам не просто выполнить требования в области прослеживаемости, но в целом оптимизировать внутренние процессы и повысить общую прозрачность цепочек поставок», — отметил Ариф Гаджиев, директор клиентских сервисов Utrace.

«Ютрейс» также продолжит оказывать производителям и импортерам указанных категорий товаров полное консультационное сопровождение, аудит текущей инфраструктуры, сопровождение запуска и оптимизации процессов маркировки.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/