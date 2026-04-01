Группа RWB объявляет ключевые финансовые и операционные результаты деятельности за 2025 год

По неаудированным финансовым данным, подготовленным согласно МСФО, общий оборот (GMV) группы RWB в России и других странах присутствия за 2025 г. превысил 6,1 трлн руб., что на 49% больше по сравнению с аналогичным показателем 2024 года (4,1 трлн руб.). Об этом CNews сообщили представители RWB.

Общий объем инвестиций в логистическую, ИТ-инфраструктуру, а также в новые проекты и направления в 2025 г. составил более 310 млрд руб. Благодаря этим вложениям общая площадь логистических комплексов достигла 5,2 млн кв. м, а мощность центров обработки данных выросла в пять раз.

Чистая прибыль группы RWB за 2025 г. увеличилась до 175 млрд руб.

Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно
Для обеспечения высоких темпов развития в странах присутствия, приобретения значимых экосистемных активов и финансирования инвестиционной программы группа использовала различные источники финансирования, в том числе заемные средства. Несмотря на активную инвестиционную стадию развития, долговая нагрузка группы по итогам 2025 г. остается на комфортном уровне: соотношение чистого долга к EBITDA не превышает 2, что является оптимальным для бизнеса.

В 2025 г. основными направлениями роста RWB стали: развитие маркетплейса Wildberries за счет увеличения количества покупок и расширения ассортимента, масштабирование собственных и партнерских финтех-сервисов, расширение инструментария RWB Media, а также формирование и развитие собственной экосистемы продуктов.

