ИТ-интегратор AWG объявил о ребрендинге и смене стратегии

ИТ-интегратор AWG, работающий на рынке омниканальной разработки для ритейла и логистики, объявил о ребрендинге и переходе к новой стратегии развития. Компания будет работать под названием AiWG (AI Workforce Group), сделав акцент на разработке решений для бизнеса на базе искусственного интеллекта.

За десять лет работы AWG прошла путь от разработки первых мобильных приложений для ритейла и финтеха до создания комплексных омниканальных платформ, объединяющих онлайн- и офлайн-каналы продаж. Среди клиентов компании крупнейшие игроки ритейла — «Аскона», «Лемана Про», Simple Group, Х5, «ВкусВилл», «Спортмастер», «М.Видео» и другие.

Сегодня ИТ-интегратор делает следующий шаг в развитии. Объединяя накопленную экспертизу и опыт в разработке цифровых платформ, компания расширяет его за счёт внедрения ИИ-решений в операционные процессы бизнеса.

По словам основателя и CEO компании Александра Хачияна, ребрендинг стал результатом переосмысления долгосрочных технологических трендов и запросов рынка: «Омниканальные решения, которые мы создавали на протяжении многих лет, стали фундаментом для следующего шага — внедрения технологий ИИ, позволяющих бизнесу не только автоматизировать процессы, но и прогнозировать и принимать более точные решения. Искусственный интеллект перестает быть технологическим трендом и постепенно становится базовой инфраструктурой бизнеса — подобно электричеству или интернету. Мы видим миссию компании на ближайшие годы в том, чтобы помочь российскому бизнесу пройти эту трансформацию».

Новая стратегия компании рассчитана на долгосрочный период — 15 лет. AiWG расшифровывается как AI Workforce Group («ИИ как рабочая сила») и отражает фокус компании на создании цифровых инструментов и решений в сфере искусственного интеллекта, направленных на повышение эффективности работы сотрудников и бизнес-процессов.

В обновленный портфель решений компании вошли разработки в нескольких направлениях: ИИ-ассистенты для клиентской поддержки и кол-центров на базе больших языковых моделей; системы компьютерного зрения для анализа торговых залов и контроля выкладки товаров; инструменты предиктивной аналитики для прогнозирования спроса и управления запасами; генеративные ИИ-решения для рынка электронной коммерции: автоматизации создания контента.

Компания рассчитывает, что сочетание отраслевой экспертизы и технологий искусственного интеллекта позволит расширить участие в цифровой трансформации ритейла, ускорить внедрение решений в несколько раз и сократить затраты для компаний.