Merlion расширяет сотрудничество c Ninestar

Merlion и компания Ninestar, производитель расходных материалов с главным офисом и заводом в Китае, объявили о выходе на новый уровень сотрудничества. Ninestar с 2000 г. развивает бренд G&G, философия которого — качество, как у оригинальных картриджей по цене существенно ниже.

Merlion успешно сотрудничает с Ninestar уже несколько лет, поставляя в Россию тонер-картриджи, струйные картриджи, чернила, а также портативные ручные струйные принтеры, термопринтеры G&G.

«Статус авторизованного дистрибьютора открывает новый этап в сотрудничестве наших компаний. Merlion теперь будет не просто осуществлять поставки продукции G&G, но и активно продвигать на российском рынке: подчеркивать преимущества материалов, рассказывать о совместимости с печатающей техникой ведущих мировых производителей, запускать мотивирующие маркетинговые программы, поддерживать наличие на складе самых востребованных и актуальных линеек продукции G&G», – сказал Павел Курдюков, директор департамента закупок «Широкопрофильная диcтрибуция», компания Merlion.