Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2026 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 2026 г. №303 «Об утверждении отраслевых особенностей категорирования объектов критической информационной инфраструктуры в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

Урегулированы вопросы установления соответствия ФГИС ведения ЕГРН, а также технических и программных средств, обеспечивающих ее функционирование, критериям значимости и показателям их значений для присвоения одной из категорий значимости.

Росреестр и Роскадастр проводят категорирование принадлежащих им на праве собственности, аренды или ином законном основании объектов критической информационной инфраструктуры.

Установлен порядок расчета значений показателей критериев значимости с учетом особенностей функционирования объекта.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2026 г. №246 «Об утверждении отраслевых особенностей категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации в сфере науки»

Установлены особенности категорирования объектов критической информационной инфраструктуры в сфере науки.

Категорирование включает в себя выявление соответствующих информсистем, информационно-телекоммуникационных сетей и автоматизированных систем управления, а также оценку масштаба возможных последствий компьютерных инцидентов. В итоге принимается решение о присвоении категории либо об отсутствии такой необходимости.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2026 г. №301 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. №1529»

Скорректировано положение о лицензировании теле- и радиовещания.

В частности, установлено, что идентификация и аутентификация соискателя лицензии осуществляются с помощью ЕСИА. Определены требования к подписанию заявлений о предоставлении лицензии, о прекращении ее действия и о внесении изменений в реестр лицензий.

Решение о прекращении действия лицензии по заявлению, направленному в электронной форме, будет приниматься в срок не более 7 рабочих дней с даты поступления в лицензирующий орган. По заявлению о предоставлении лицензии или о внесении изменений в реестр лицензий, в т. ч. о продлении срока действия лицензии, поступившим на бумажном носителе, решение примут в течение 28 рабочих дней, а по заявлению о прекращении действия лицензии – в течение 10 рабочих дней.

Уведомление о предоставлении лицензии, о внесении изменений в реестр или о прекращении действия лицензии направят лицензиату в течение одного рабочего дня после внесения соответствующей записи в реестр лицензий.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 марта 2026 г. №528-р

Утверждено новое стратегическое направление в области цифровой трансформации физической культуры и спорта до 2030 г. В числе приоритетов: создание единой цифровой среды в области физкультуры и спорта; обеспечение технологической независимости данной области; внедрение сервиса обработки данных с помощью искусственного интеллекта.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 марта 2026 г. №226 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. №1233»

Скорректированы правила обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах власти, Росатоме и Роскосмосе.

Указанные субъекты будут в т. ч. определять порядок обращения с соответствующими документами (включая уничтожение). Детализированы нормы по электронным документам. Прописаны полномочия по снятию пометки «Для служебного пользования».

Регионам, муниципалитетам, учреждениям, унитарным предприятиям и организациям с госучастием рекомендовано пользоваться правилами.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 марта 2026 г. №398-р

Правительство утвердило новое стратегическое направление в области цифровой трансформации строительства и ЖКХ до 2030 г.

Главные цели – повышение производительности труда в рассматриваемых отраслях, сокращение длительности инвестиционно-строительного цикла, цифровизация административных процедур через отраслевые платформы.

Предполагается, что доля положительных заключений госэкспертизы строительной документации, подготовленной в форме трехмерной информационной модели, к 2030 г. вырастет до 95%.

Планируется создание не только узкопрофильных информационных систем, но и единых кросс-отраслевых решений. Они будут доступны для использования на платформе «ГосТех» всем регионам, что обеспечит единство подходов и экономию бюджетных средств.

Кроме того, на платформе «ГосТех» начнут работать отраслевые платформы «Управление строительством» и «Объекты коммунальной инфраструктуры», которые помогут перевести административные процедуры в электронный вид и сократить время реализации проектов.

Почему PDF в России стал хаосом: разные программы по-разному читают один и тот же файл
Почему PDF в России стал хаосом: разные программы по-разному читают один и тот же файл ПО

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2026 г. №211 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 г. №140»

В ЕГИС в сфере здравоохранения будут размещаться заключения об отсутствии противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника и к осуществлению частной детективной деятельности, сведения об их аннулировании, а также информация о лицах, претендующих на приобретение статуса частного охранника, о частных охранниках, о лицах, претендующих на приобретение статуса частного детектива, и о частных детективах.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 г.

Поручение Правительства Российской Федерации от 11 марта 2026 г. «Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой вопросам регулирования платформенной экономики»

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать
Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать Телеком

Правительством РФ дан ряд поручений, направленных на развитие и регулирование платформенной экономики. В частности, необходимо проработать вопросы: по защите интересов отечественных производителей, реализующих свою продукцию через посреднические цифровые платформы; по поддержанию конкуренции на таких рынках; по регулированию продажи и доставки продовольственных товаров электронными площадками; по защите персональных данных пользователей в процессе сбора и анализа таких сведений цифровыми платформами.

Нужно создать механизм сбора обратной связи от операторов, поставщиков, потребителей и других участников посреднических цифровых платформ в части предложений по регулированию платформенной экономики.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 марта 2026 г. №436-р

К 2030 г. не менее 80% предприятий АПК должны перейти на использование базового и прикладного российского ПО в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы. В агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах расширят электронное взаимодействие между отраслевыми организациями. Системы Минсельхоза перенесут на единую цифровую платформу АПК. Ее запустят до конца 2026 г.

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 6 марта 2026 г. №185 «Об утверждении доклада о правоприменительной практике организации и осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере идентификации и (или) аутентификации в 2025 году»

Подготовлен доклад о правоприменительной практике по госконтролю в сфере идентификации и (или) аутентификации в 2025 г. Даны разъяснения по отдельным вопросам. Плановые и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводились.

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 3 марта 2026 г. №173 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке требования о предоставлении персональных данных, полученных в результате обезличивания персональных данных, направляемого в соответствии с частью 2 статьи 13.1 Федерального закона «О персональных данных»

Минцифры формирует составы персональных данных, полученных в результате обезличивания, сгруппированные по определенному признаку, при условии, что последующая обработка данных не позволит определить их принадлежность. Для формирования составов данных Министерство направляет операторам требования о предоставлении обезличенных данных, которые должны быть согласованы с ФСБ, Роскомнадзором и Банком России. Выпущены рекомендации по подготовке такого требования и проведению исследований для его подготовки.

Составы обезличенных данных можно формировать для определения количества абонентов при возникновении ЧС, противодействии терроризму, введении чрезвычайного положения и карантина, а также проведении исследований в сфере туризма, в экономической и социальной сферах для реализации миграционной политики и прогнозирования санитарно-эпидемиологической обстановки.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 марта 2026 г. «Разработаны единые правила работы с искусственным интеллектом»

Минцифры разработало законопроект о регулировании ИИ. Требования к системам ИИ будут зависеть от степени их влияния на жизнь человека и общество. Вводятся понятия суверенной, национальной и доверенной моделей ИИ.

Граждане смогут оспаривать решения госорганов и госкомпаний, принятые с использованием ИИ, в досудебном порядке.

Разработчики моделей ИИ будут обязаны исключать дискриминационные алгоритмы и блокировать создание противоправного контента. Операторы систем ИИ должны будут тестировать их на безопасность и информировать пользователей об ограничениях.

Все созданные с помощью ИИ аудиовизуальные материалы должны будут содержать специальную маркировку – предупреждение. Крупные соцсети будут обязаны проверять ее наличие, а при отсутствии – самостоятельно маркировать или удалять контент.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 12 марта 2026 г. «Пожаловаться на кредиторов теперь можно на Госуслугах»

Сообщается, что физлица могут пожаловаться на кредиторов и коллекторов на Госусугах.

Жалобу могут подать должник, родитель несовершеннолетнего или недееспособного должника, человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором знакомого или родственника. Это могут быть как граждане России, так и иностранцы.

Среди нарушений – частые звонки и сообщения, разглашение сведений о долге третьим лицам, угрозы, ругань, оскорбления, психологическое давление, звонки и сообщения в недопустимое время (с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные).

Вместе с жалобой нужно представить имеющиеся доказательства. Срок рассмотрения – 30 дней.

Другие материалы рубрики

70% компаний не измеряют реальную экономию в закупках: данные исследования

Замглавы Минцифры на СВО возглавит направление БПЛА и противодействия им в «БАРС-Курск»

Как получать доход от инвестиций в ИТ

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

Рынок вычислительной техники в 2026 году: ограничения роста, дорогой ИИ и борьба за инфраструктуру

На завод за счастьем и стабильностью. Лишившаяся работы программистка выучилась на сварщика и стала жить лучше

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
