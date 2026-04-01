На работе не до шуток: розыгрышей на 1 апреля все меньше

Каждый девятый работающий россиянин признается, что 1 апреля подшучивает над коллегами. В опросе сервиса SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

11% россиян подшучивают над коллегами 1 апреля. При этом мужчины более склонны к розыгрышам, чем женщины (13% против 7% соответственно). Среди сотрудников до 35 лет шутят только 5%, тогда как среди опрошенных 45+ — уже 15%.

Жертвами первоапрельских подколов от коллег становились 13% опрошенных. Над мужчинами подшучивают чаще (16% против 11% среди женщин). А самая уязвимая возрастная группа — сотрудники старше 45 лет (18%), впрочем, они и сами не прочь подурачиться, как мы уже выяснили.

Подшутить над руководителем решаются лишь 7% работающих. Такая смелость чаще встречается среди мужчин (9% против 4% среди россиянок).

Объектами шуток со стороны руководства становились 7% опрошенных. Мужчины чаще, чем женщины (9 и 4% соответственно).

В целом россияне по‑прежнему благосклонны к необидным шуткам, которые поднимают настроение и, по мнению некоторых, даже укрепляют коллективный дух. Однако корпоративная традиция постепенно угасает: за 16 лет офисных шутников стало заметно меньше.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 388

Время проведения: 18-26 марта 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов.

