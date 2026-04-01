НПФ «БУДУЩЕЕ» поделился итогами внедрения искусственного интеллекта в ЭДО и планами по развитию интеллектуального документооборота на конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026»

В 2025 году негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» внедрил искусственный интеллект в процесс регистрации входящей корреспонденции в системе электронного документооборота (СЭД). Заместитель генерального директора Виктория Бондарева рассказала о результатах проекта и планах по его дальнейшему развитию на конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026».

Необходимость внедрения модуля роботизации регистрации документов в НПФ «БУДУЩЕЕ» была обусловлена значительным объемом ручных операций, высоким риском ошибок и длительным временем регистрации. Так, в 2024 году фонд обработал 337 тыс. документов: 58% регистрировались автоматически, 42% — вручную.

Модуль позволил автоматически распознавать и извлекать атрибуты из всего потока входящих документов — от запросов госорганов до обращений физических лиц, при этом был реализован в рекордный срок — за один год. Внедрение интеллектуальной регистрации позволило автоматизировать 8 из 13 этапов обработки корреспонденции, которые ранее осуществлялись вручную, а время регистрации сократилось на 20%.

В решении активно используются технологии ИИ для классификации документов по видам и типам. Данные передаются сразу в СЭД через интеграцию по API. Процесс реализован в защищенном контуре с соблюдением требований законодательства о персональных данных, отметила эксперт.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
«Опираясь на успешный опыт, на следующем этапе фонд планирует расширить использование ИИ и внедрить его в процесс классификации обращений клиентов по тематикам и автоматизировать обработку сервисных заявлений. Это позволит повысить точность анализа содержательной части документа и сократить сроки ответа клиенту за счет автоматизации рутинных операций», — подытожила Виктория Бондарева.

НПФ «БУДУЩЕЕ» — один из крупнейших НПФ России. Фонд осуществляет деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию на основании лицензии Банка России от 30.04.2014 № 431, также является оператором программы долгосрочных сбережений. Фонд успешно работает на рынке коммерческих пенсионных фондов более 10 лет и имеет наивысшие рейтинги от «Эксперт РА» (ruAАA) и «НРА» (ААА|ru.pf|). Пенсионные сбережения фонду доверили 8,8 млн клиентов. Более детальная информация — на сайте фонда.

Другие материалы рубрики

Как получать доход от инвестиций в ИТ

Замглавы Минцифры на СВО возглавит направление БПЛА и противодействия им в «БАРС-Курск»

Рынок вычислительной техники в 2026 году: ограничения роста, дорогой ИИ и борьба за инфраструктуру

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

На завод за счастьем и стабильностью. Лишившаяся работы программистка выучилась на сварщика и стала жить лучше

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
