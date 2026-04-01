Объявлены победители IV конкурса отраслевых проектов «Импортонезависимость в телекоммуникациях»
Подведены итоги IV конкурса «Импортонезависимость в телекоммуникациях». Проекта, призванного выявить и поддержать наиболее эффективные решения по замещению иностранного оборудования и программного обеспечения, а также тиражирования успешных практик на российском рынке.
Традиционно наибольшей популярностью среди участников пользовались номинации, связанные с реализованными проектами в государственном секторе, а также в сферах телекоммуникаций, страхования и финансов. По итогам заседания жюри, которое состоялось 26 марта в Москве, определены победители в восьми основных номинациях.
Помимо призеров и победителей, определенных экспертным жюри, в этом году организаторами учрежден специальный приз — «Самый популярный российский производитель 2025 года». Данный приз присуждается поставщику, чьи решения наиболее часто встречались в проектах конкурсантов. Обладателем специального приза в этом году стала компания ГК «Информтехника».
Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоится 8 апреля в рамках деловой программы выставки «Связь-2026». Кроме того, 8 апреля пройдет уникальная панельная сессия, на которой будут представлены наиболее интересные конкурсные проекты. В числе спикеров — компании-финалисты, системные интеграторы, поставщики решений и корпоративные заказчики. Участники сессии обсудят реальный опыт реализации проектов, возникшие проблемы, а также представят взгляд на ключевые отраслевые тенденции. Организаторы обещают открытый диалог, в рамках которого отдельное внимание будет уделено итогам последних четырех лет и ключевым особенностям 2025 года.
Победители и призеры конкурса
Лучший проект в сфере ТЭК
Место
Компания
Проект
Производитель(и) проектного решения
Оценка жюри
1 место
ООО «ЧЕСКА»
Построение ядра системы унифицированных коммуникаций
Eltex
875
2 место
ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»
Внедрение отечественного решения пакетного ядра сети LTE для выделенной технологической сети
ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»
859
3 место
ООО «АГАТ РусТех»
Система записи телефонных переговоров с функцией централизованного мониторинга
ООО «АГАТ СофТ»
774
Лучший проект в сфере Образования
Место
Компания
Проект
Производитель(и) проектного решения
Оценка жюри
1 место
ООО «Опен Вижн»
Обновление программно-аппаратного комплекса Телементор до версии «Лайт» в Иркутском государственном медицинском университете
Open Vision
927
2 место
ООО «Спутник-Техника»
Контроль объектов культурного наследия по всей России: кейс ГдеМои и ДОМ.РФ
ООО «Спутник-техника»
855
3 место
АО «ИНФОРМТЕХНИКА И СВЯЗЬ»
Создание отказоустойчивой и защищенной телефонной сети национального транспортного университета с плавным переходом на IP-технологии
ГК «Информтехника»
628
Лучший проект в сфере Транспорта
Место
Компания
Проект
Производитель(и) проектного решения
Оценка жюри
1 место
ООО «Фирма «СВЕТЕЦ»
Модернизация платформы корпоративной телефонии и контакт-центра предприятия с применением технологий ИИ
ООО «Фирма «СВЕТЕЦ»,
970
ООО «БСС ИИ»
2 место
ООО «Спутник-техника»
ГЛОНАСС-контроль самосвалов и спецтехники на национальных строительных объектах
ООО «Спутник-техника»,
896
ООО «ДорСтрой-36»,
ООО«Навтелеком»
3 место
ООО «ФИНК ЭЛЕКТРИК»
Система контроля безопасности и связи пассажирского поезда
ООО «ФИНК ЭЛЕКТРИК»
789
Лучший проект в сфере Государственного сектора
Место
Компания
Проект
Производитель(и) проектного решения
Оценка жюри
1 место
АО «Искра Технологии»
Дооснащение и развитие информационной системы «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Чувашской Республики
ООО «КНС ГРУПП»
1051
2 место
ООО «ОПТИКОМ»
Внедрение ПАК IP-телефонии для ФБУ "Информационно-технический центр ФАС России"
ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», DEPO Computers, НПО РусБИТех
1021
3 место
ООО «Телеком Платформы»
Создание системы единого городского контакт-центра Казани
ООО «ТЕХНОЛОГИИ КОММУНИКАЦИЙ»
1018
Лучший проект в сфере Здравоохранение
Место
Компания
Проект
Производитель(и) проектного решения
Оценка жюри
1 место
ООО «Базовые Технологии»
Реализация проекта по переходу на отечественное решение Контактного Центра для пациентов Медицинского Центра
ООО «ФЛАТ»
975
АО «НПО РусБИТех»
2 место
ООО «Альтуэра»
Эволюция клиентского сервиса: от DTMF к доверительному диалогу с помощью ИИ на базе платформы «ЭРА» и SmartIVR
ООО «ТЕХНОЛОГИИ КОММУНИКАЦИЙ»
931
ООО «Альтуэра»
ПАО «Сбербанк»
3 место
ООО «Спутник-техника»
Мобильное приложение для быстрой работы службы неотложной наркологической помощи
ООО «Спутник-техника»
839
Лучший проект в сфере Промышленности
Место
Компания
Проект
Производитель(и) проектного решения
Оценка жюри
1 место
ООО «Труконф»
Автономная система коммуникаций для 40 тысяч сотрудников «СИБУР»
ООО «Труконф»
1011
2 место
ООО «ПРОТЕЙ ТЛ»
Модернизация сети электросвязи ПАО «Казаньоргсинтез»
НТЦ «ПРОТЕЙ»
982
3 место
АО «Искра Технологии»
Комплексная модернизация инфраструктуры связи и переход на российские технологические решения
АО «Искра Технологии»
955
Лучший проект в сфере Финансы
Место
Компания
Проект
Производитель(и) проектного решения
Оценка жюри
1 место
ООО «Рубитех»
Создание системы унифицированных коммуникаций на 20 тыс. пользователей для Газпромбанка
ООО «ФЛАТ», ПАО «ИВА», ООО «Передовые технологии»
978
2 место
АО «АМТ-Груп»
Модернизация системы удалённого доступа сотрудников к корпоративной телефонии с использованием мобильных клиентов
ООО «ФЛАТ», АО «НПО РусБИТех», ООО «КНС ГРУПП», ООО «Ред Софт»
968
3 место
ООО «Инфинити трейд»
Реализация системы контактного центра для повышения эффективности взыскания просроченной задолженности
ООО «Инфинити Трейд», ООО «ТЕХНОЛОГИИ КОММУНИКАЦИЙ»
964
Лучший проект в сфере Телекоммуникаций
Место
Компания
Проект
Производитель(и) проектного решения
Оценка жюри
1 место
АО «Нэксайн»
Гибкое управление тарифами и персонализация для миллионов абонентов: внедрение catalog-driven подхода в МегаФоне
АО «Нэксайн»
1041
2 место
ООО «Т8»
Модернизация сети Metro-DWDM нового поколения в Санкт-Петербурге для ведущей российской телекоммуникационной компании ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»
ООО «Т8»
1029
3 место
АО «Искра Технологии»
Замена трех ТМгУС в ПАО «Ростелеком»
АО «Искра Технологии»
1014
Полные результаты IV конкурса проектов «Импортонезависимость в телекоммуникациях» опубликованы на официальном сайте конкурса — https://связьконкурс.рф
Организаторы конкурса «Импортонезависимость в телекоммуникациях» поздравляют всех победителей и призеров конкурса, а также благодарят конкурсантов, которые в этом году не заняли призовые места, за участие и поддержку проекта: ООО «Комьюнит», ООО «АЙТИ ТЕХНОЛОГИИ», ПАО Ростелеком, ООО «Профсвязьсервис», ПАО «ИВА», ООО «Авантелеком», ООО «Платформикс», ООО «СДК Системс», ООО «К2Тех», ООО ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ», ООО «РТК-Сервис», ООО «Навигатор», ООО «Сонерик», ООО «Омега Телеком Разработка», ООО «Теком», ООО «Лоретт» и другие.
Организаторами IV конкурс проектов «Импортонезависимость в телекоммуникациях», а также Панельной дискуссии и торжественной церемонии награждения победителей выступают российский разработчик и производителей решений в области корпоративных коммуникаций -ООО «ФЛАТ» и широкопрофильный IT-дистрибутор ООО «Электронный мир» (Элмир) по заказу АО «Экспоцентр».