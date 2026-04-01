Объявлены победители IV конкурса отраслевых проектов «Импортонезависимость в телекоммуникациях»

Подведены итоги IV конкурса «Импортонезависимость в телекоммуникациях». Проекта, призванного выявить и поддержать наиболее эффективные решения по замещению иностранного оборудования и программного обеспечения, а также тиражирования успешных практик на российском рынке.

Традиционно наибольшей популярностью среди участников пользовались номинации, связанные с реализованными проектами в государственном секторе, а также в сферах телекоммуникаций, страхования и финансов. По итогам заседания жюри, которое состоялось 26 марта в Москве, определены победители в восьми основных номинациях.

Помимо призеров и победителей, определенных экспертным жюри, в этом году организаторами учрежден специальный приз — «Самый популярный российский производитель 2025 года». Данный приз присуждается поставщику, чьи решения наиболее часто встречались в проектах конкурсантов. Обладателем специального приза в этом году стала компания ГК «Информтехника».

Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоится 8 апреля в рамках деловой программы выставки «Связь-2026». Кроме того, 8 апреля пройдет уникальная панельная сессия, на которой будут представлены наиболее интересные конкурсные проекты. В числе спикеров — компании-финалисты, системные интеграторы, поставщики решений и корпоративные заказчики. Участники сессии обсудят реальный опыт реализации проектов, возникшие проблемы, а также представят взгляд на ключевые отраслевые тенденции. Организаторы обещают открытый диалог, в рамках которого отдельное внимание будет уделено итогам последних четырех лет и ключевым особенностям 2025 года.

Победители и призеры конкурса

Лучший проект в сфере ТЭК Место Компания Проект Производитель(и) проектного решения Оценка жюри 1 место ООО «ЧЕСКА» Построение ядра системы унифицированных коммуникаций Eltex 875 2 место ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» Внедрение отечественного решения пакетного ядра сети LTE для выделенной технологической сети ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» 859 3 место ООО «АГАТ РусТех» Система записи телефонных переговоров с функцией централизованного мониторинга ООО «АГАТ СофТ» 774 Лучший проект в сфере Образования Место Компания Проект Производитель(и) проектного решения Оценка жюри 1 место ООО «Опен Вижн» Обновление программно-аппаратного комплекса Телементор до версии «Лайт» в Иркутском государственном медицинском университете Open Vision 927 2 место ООО «Спутник-Техника» Контроль объектов культурного наследия по всей России: кейс ГдеМои и ДОМ.РФ ООО «Спутник-техника» 855 3 место АО «ИНФОРМТЕХНИКА И СВЯЗЬ» Создание отказоустойчивой и защищенной телефонной сети национального транспортного университета с плавным переходом на IP-технологии ГК «Информтехника» 628 Лучший проект в сфере Транспорта Место Компания Проект Производитель(и) проектного решения Оценка жюри 1 место ООО «Фирма «СВЕТЕЦ» Модернизация платформы корпоративной телефонии и контакт-центра предприятия с применением технологий ИИ ООО «Фирма «СВЕТЕЦ», 970 ООО «БСС ИИ» 2 место ООО «Спутник-техника» ГЛОНАСС-контроль самосвалов и спецтехники на национальных строительных объектах ООО «Спутник-техника», 896 ООО «ДорСтрой-36», ООО«Навтелеком» 3 место ООО «ФИНК ЭЛЕКТРИК» Система контроля безопасности и связи пассажирского поезда ООО «ФИНК ЭЛЕКТРИК» 789 Лучший проект в сфере Государственного сектора Место Компания Проект Производитель(и) проектного решения Оценка жюри 1 место АО «Искра Технологии» Дооснащение и развитие информационной системы «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Чувашской Республики ООО «КНС ГРУПП» 1051 2 место ООО «ОПТИКОМ» Внедрение ПАК IP-телефонии для ФБУ "Информационно-технический центр ФАС России" ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», DEPO Computers, НПО РусБИТех 1021 3 место ООО «Телеком Платформы» Создание системы единого городского контакт-центра Казани ООО «ТЕХНОЛОГИИ КОММУНИКАЦИЙ» 1018 Лучший проект в сфере Здравоохранение Место Компания Проект Производитель(и) проектного решения Оценка жюри 1 место ООО «Базовые Технологии» Реализация проекта по переходу на отечественное решение Контактного Центра для пациентов Медицинского Центра ООО «ФЛАТ» 975 АО «НПО РусБИТех» 2 место ООО «Альтуэра» Эволюция клиентского сервиса: от DTMF к доверительному диалогу с помощью ИИ на базе платформы «ЭРА» и SmartIVR ООО «ТЕХНОЛОГИИ КОММУНИКАЦИЙ» 931 ООО «Альтуэра» ПАО «Сбербанк» 3 место ООО «Спутник-техника» Мобильное приложение для быстрой работы службы неотложной наркологической помощи ООО «Спутник-техника» 839 Лучший проект в сфере Промышленности Место Компания Проект Производитель(и) проектного решения Оценка жюри 1 место ООО «Труконф» Автономная система коммуникаций для 40 тысяч сотрудников «СИБУР» ООО «Труконф» 1011 2 место ООО «ПРОТЕЙ ТЛ» Модернизация сети электросвязи ПАО «Казаньоргсинтез» НТЦ «ПРОТЕЙ» 982 3 место АО «Искра Технологии» Комплексная модернизация инфраструктуры связи и переход на российские технологические решения АО «Искра Технологии» 955 Лучший проект в сфере Финансы Место Компания Проект Производитель(и) проектного решения Оценка жюри 1 место ООО «Рубитех» Создание системы унифицированных коммуникаций на 20 тыс. пользователей для Газпромбанка ООО «ФЛАТ», ПАО «ИВА», ООО «Передовые технологии» 978 2 место АО «АМТ-Груп» Модернизация системы удалённого доступа сотрудников к корпоративной телефонии с использованием мобильных клиентов ООО «ФЛАТ», АО «НПО РусБИТех», ООО «КНС ГРУПП», ООО «Ред Софт» 968 3 место ООО «Инфинити трейд» Реализация системы контактного центра для повышения эффективности взыскания просроченной задолженности ООО «Инфинити Трейд», ООО «ТЕХНОЛОГИИ КОММУНИКАЦИЙ» 964 Лучший проект в сфере Телекоммуникаций Место Компания Проект Производитель(и) проектного решения Оценка жюри 1 место АО «Нэксайн» Гибкое управление тарифами и персонализация для миллионов абонентов: внедрение catalog-driven подхода в МегаФоне АО «Нэксайн» 1041 2 место ООО «Т8» Модернизация сети Metro-DWDM нового поколения в Санкт-Петербурге для ведущей российской телекоммуникационной компании ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» ООО «Т8» 1029 3 место АО «Искра Технологии» Замена трех ТМгУС в ПАО «Ростелеком» АО «Искра Технологии» 1014

Полные результаты IV конкурса проектов «Импортонезависимость в телекоммуникациях» опубликованы на официальном сайте конкурса — https://связьконкурс.рф

Организаторы конкурса «Импортонезависимость в телекоммуникациях» поздравляют всех победителей и призеров конкурса, а также благодарят конкурсантов, которые в этом году не заняли призовые места, за участие и поддержку проекта: ООО «Комьюнит», ООО «АЙТИ ТЕХНОЛОГИИ», ПАО Ростелеком, ООО «Профсвязьсервис», ПАО «ИВА», ООО «Авантелеком», ООО «Платформикс», ООО «СДК Системс», ООО «К2Тех», ООО ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ», ООО «РТК-Сервис», ООО «Навигатор», ООО «Сонерик», ООО «Омега Телеком Разработка», ООО «Теком», ООО «Лоретт» и другие.

Организаторами IV конкурс проектов «Импортонезависимость в телекоммуникациях», а также Панельной дискуссии и торжественной церемонии награждения победителей выступают российский разработчик и производителей решений в области корпоративных коммуникаций -ООО «ФЛАТ» и широкопрофильный IT-дистрибутор ООО «Электронный мир» (Элмир) по заказу АО «Экспоцентр».