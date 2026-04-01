Тренды автоматизации найма в 2026 г. — HRMOST

Российский рынок труда продолжает трансформироваться под влиянием стремительного развития технологий. Если еще недавно компании фокусировались на внедрении базовых цифровых инструментов, то сегодня бизнес переходит к более точечной автоматизации, нацеленной на повышение операционной эффективности и снижение стоимости найма. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным опроса «Авито», автоматизация в найме оказывается наиболее полезной в коммуникации с кандидатами: об этом сообщили 50% опрошенных работодателей, использующих рассылки, автоответчики и чат-боты. Также практическую ценность автоматизация показывает в аналитике и оценке эффективности найма (36%), в поиске кандидатов (31%) и при отборе и оценке соискателей (15%).

Автоматизация оказывает сопоставимый эффект на разные аспекты найма: 12% опрошенных отмечают экономию времени на подборе персонала, упрощение рутинных процессов и снижение финансовых затрат на наем в целом.

В то же время рынок лишается привычных каналов связи в мессенджерах — и пока адаптируется к этому медленно. Становится больше коммуникаций непосредственно в источнике поиска: работодатели все активнее общаются с кандидатами прямо на платформах поиска работы, в том числе на «Авито Работе». Чаще обращаются к коммуникации через SMS. Доля недозвонов при этом остается на прежнем уровне, а рынок ожидает новых альтернатив.

Если говорить о более широких трендах, то ключевой фокус крупных работодателей в 2026 г. — это повышение операционной эффективности и сокращение стоимости найма. Бизнес в целом уже готов делегировать значительную часть задач алгоритмам: при наличии надежной инфраструктуры автоматизация выходит далеко за рамки первичной обработки откликов, и уровень технологий постепенно позволяет создавать полноценные ИИ-решения, фактически выступающие в роли цифровых помощников.

На этом фоне меняется и роль HR: она становится мультидисциплинарной. Помимо экспертизы в подборе, специалисту необходимо понимать технологии, уметь ставить технические задачи, работать с метриками и оценивать эффективность внедряемых решений. Влияние ИИ на экономику найма в целом позитивное, но только при условии, что процессы внутри компании уже описаны и оптимизируются осознанно. При этом важно понимать, что автоматизация сама по себе не гарантирует роста конверсии: на это влияют содержание вакансии, привлекательность предложения работы, конкурентоспособность условий и бренд работодателя.

Кроме того, ключевыми метриками для оценки эффективности автоматизированного найма эксперты называют сокращение времени найма, снижение его стоимости, а также уровень удовлетворенности как кандидатов, так и внутренних заказчиков.

«Если смотреть на перспективу ближайших трех лет, модель массового найма будет становиться более гибкой и ориентированной на кандидата: коммуникация перейдет в удобные для него каналы, а подбор вакансий — к персонализированным ассистентам. При этом значительная часть процессов на стороне работодателя может быть полностью автоматизирована и не требовать постоянного участия человека. В целом российские компании сегодня находятся на разных уровнях технологической зрелости: есть те, кто уже активно экспериментирует и формирует тренды, и те, кто только оценивает необходимость автоматизации. Однако общий уровень зрелости постепенно растет. Среди ключевых запросов бизнеса — ИИ-сорсинг, снижение потерь в воронке и выстраивание бесшовной коммуникации с кандидатом», — отметил Константин Куница, директор сервиса HRMOST.

При этом ряд задач все еще остается недооцененным с точки зрения автоматизации — в частности, обратная связь кандидатам на всех этапах, преадаптация, выходные интервью и сопровождение сотрудников в период стажировки или вводного обучения.