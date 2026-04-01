CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«УльтимаТек» устал от цифры и открывает фонд «Буква». Компания переведет инсорс-продукты в текстовый формат

Компания «УльтимаТек» объявила о создании фонда «Буква», в котором будут аккумулированы все программные продукты, выкупленные в рамках закрытого отбора промышленного программного обеспечения. Об этом CNews рассказал генеральный директор промышленного ИТ-интегратора «УльтимаТек» Павел Растопшин. По его словам, фонд призван вывести инсорс-разработки за пределы цифрового периметра и открыть их для широкого рынка. Общий объем фонда составит 1 млрд рублей.

«УльтимаТек» специализируется на развитии промышленного ПО и импортозамещении в критически важных отраслях экономики. Среди ключевых направлений — металлургия, нефтегазовая и химическая промышленность, горнодобывающий сектор.

От цифровой экономики к алфавитной

Название фонда отсылает к концепции, которую в компании называют «децифровизацией». Если традиционные ИТ-активы оперируют числами, метриками и KPI, то «Буква» фокусируется на смысловом наполнении продуктов — их названиях, описаниях, документации и пользовательских сценариях.

«Мы поняли, что цифры утомляют. Инвесторы устали от бесконечных ROI, LTV и ARR. Рынок перегрет метриками, но обеднен смыслами. Фонд "Буква" — это попытка вернуть в индустриальное ПО человеческое измерение. Мы переходим от цифровой экономики к алфавитной — каждый продукт теперь будет иметь не только технические характеристики, но и собственную историю, рассказанную буквами», — прокомментировал CNews генеральный директор «УльтимаТек».

Закрытый отбор инсорс-разработок

Напомним, в конце 2025 года «УльтимаТек» инициировал закрытый отбор российского индустриального ПО. Приглашения для участия были направлены более чем в 150 ИТ-компаний крупнейших российских холдингов. Победителям предлагалось продать свои программные продукты «УльтимаТек» с условием разделения лицензионной выручки.

Ключевое требование к продуктам — способность принести конечному промышленному заказчику измеримый экономический эффект и заменить иностранные аналоги. «УльтимаТек» планировал заключить с владельцами отобранных решений лицензионные договоры, предусматривающие передачу бессрочной простой лицензии с правом модификации, полный доступ к исходному коду и базам данных, а также модель монетизации с равномерным распределением выручки. Бюджет отбора составил 1 млрд рублей, максимальная цена за один продукт — до 50 млн рублей.

Модель нового фонда

Фонд «Буква» станет агрегатором всех продуктов-победителей отбора, который провел «УльтимаТек». Каждый программный продукт будет переформатирован из «цифрового актива» в «текстовый актив» — с фокусом на документацию, пользовательские истории, обучающие материалы и описания бизнес-кейсов.

«Раньше мы продавали решения. Теперь мы будем продавать их историю. Потенциальный заказчик сначала читает историю продукта, понимает его смысл, вживается в контекст — и только потом покупает лицензию. Это принципиально иной подход к коммерциализации кэптивного ПО, которое исторически было заперто внутри корпоративных периметров», — пояснил Павел Растопшин.

По его словам, такая модель позволит решить проблему «немых продуктов» — разработок, которые технически совершенны, но плохо понятны внешнему рынку из-за отсутствия качественного описания и маркетинговой упаковки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
